100 yaşını aşan Sardinyalılar’ın sırrı

İtalya'nın Sardinya adası sakinleri uzun yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre Sardinya adası, dünyadaki beş Mavi Bölgeden veya alışılmadık derecede fazla sayıda insanın 100 yaş veya daha yukarısına kadar yaşadığı ender yerlerden biri. Sardinya'daki bu enerjik yaşlılar için yedikleri şeyler uzun ömürlerinde önemli bir rol oynuyor. Ancak bu mutfak sağlığı faydalarından yararlanmak için İtalya'da yaşamanıza gerek yok. İşte bir Sardinyalı gibi uzun yaşamanın sırları;Daha az et, daha çok sebze ye.Yiyeceklerin bir kısmını kendin yetiştir.Dışarda daha az yemek yiyin.Daha fazla hareket edin.