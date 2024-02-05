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Giriş Tarihi: 5.2.2024

100 yaşını aşan Sardinyalılar’ın sırrı

Sardinya adası, dünyada alışılmadık derecede fazla sayıda insanın 100 yıldan çok yaşadığı ender yerlerden biri. Adada mutlu bir hayat süren bu enerjik yaşlılar için, yedikleri de uzun ömürlü olmalarında önemli bir rol oynuyor

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100 yaşını aşan Sardinyalılar’ın sırrı
İtalya'nın Sardinya adası sakinleri uzun yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre Sardinya adası, dünyadaki beş Mavi Bölgeden veya alışılmadık derecede fazla sayıda insanın 100 yaş veya daha yukarısına kadar yaşadığı ender yerlerden biri. Sardinya'daki bu enerjik yaşlılar için yedikleri şeyler uzun ömürlerinde önemli bir rol oynuyor. Ancak bu mutfak sağlığı faydalarından yararlanmak için İtalya'da yaşamanıza gerek yok. İşte bir Sardinyalı gibi uzun yaşamanın sırları;
Daha az et, daha çok sebze ye.
Yiyeceklerin bir kısmını kendin yetiştir.
Dışarda daha az yemek yiyin.
Daha fazla hareket edin.
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100 yaşını aşan Sardinyalılar’ın sırrı
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