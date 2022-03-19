1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın gündemine oturdu!

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan dördüncü köprü 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak olan köprü, 2023 metrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliğini taşıyor.
Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti." ifadelerini kullandı.
1915 Çanakkale Köprüsü, dünya basınına da damgasını vurdu.
ABD merkezli ABC News, manşete taşıdığı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, önemli su yolunun Avrupa ve Asya kıyılarını birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı üzerinde devasa bir asma köprünün açılışını yaptı" ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ"
Köprünün açılışının tarihi Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk getirildiği detayına da yer veren ABC News, köprünün mimarisinin sembolizmle dolu olduğuna da vurgu yaptı.
Haberde, dünyanın en uzun aralığı olan 2023 metre orta açıklığın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılını kutladığı 2023 yılına denk geldiği detayına da yer verildi.
1915 Çanakkale Köprüsü'ne, CNN Travel'da da geniş bir yer ayrıldı. Manşete taşınan açılış haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi büyük altyapı projesinin sonuncusu olarak Çanakkale Boğazı üzerinde devasa bir asma köprü açtı." ifadelerine yer verildi.
Köprünün teknik özelliklerine de yer verilen makalede "1915 Çanakkale Köprüsü projesindeki çalışmalar Mart 2017'de başlatıldı ve inşaatta 5.000'den fazla işçi yer aldı. Orta açıklığının 2.023 metre uzunluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki 100. yıl dönümüne bir göndermedir" denildi.
"JAPONYA'YI GERİDE BIRAKTI"
Bir başka övgü yazısı da, New Civil Engineer'de yer aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en uzun asma köprüsü olduğuna dikkat çekilirken, dünyanın en uzun asma köprüsü unvanının değiştiğine vurgu yapıldı ve Türkiye'nin daha önce Japonya'da bulunan ve aynı unvana sahip olan Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geride bıraktığına vurgu yapıldı.
Akashi Kaikyō Köprüsü toplam 1991 metre uzunluğunda iken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023 metrelik orta açıklığına sahip olduğuna dikkat çekildi.