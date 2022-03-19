1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın gündemine oturdu!

Köprünün teknik özelliklerine de yer verilen makalede "1915 Çanakkale Köprüsü projesindeki çalışmalar Mart 2017'de başlatıldı ve inşaatta 5.000'den fazla işçi yer aldı. Orta açıklığının 2.023 metre uzunluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki 100. yıl dönümüne bir göndermedir" denildi.

"JAPONYA'YI GERİDE BIRAKTI"

Bir başka övgü yazısı da, New Civil Engineer'de yer aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en uzun asma köprüsü olduğuna dikkat çekilirken, dünyanın en uzun asma köprüsü unvanının değiştiğine vurgu yapıldı ve Türkiye'nin daha önce Japonya'da bulunan ve aynı unvana sahip olan Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geride bıraktığına vurgu yapıldı.