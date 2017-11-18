Kayıp denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor

Arjantin'de üç gün önce Güney Atlantik Okyanusu açıklarında seyir halindeyken telsiz bağlantısı kesilen askeri denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor.

BBC'nin haberine göre, ülkenin güneyindeki Ushuaia Limanı'nda rutin faaliyetini tamamladıktan sonra, başkent Buenos Aires'in 250 kilometre güneyindeki Mar del Plata Üssü'ne dönerken kaybolan ARA San Juan denizaltısından hala haber alınamıyor.

ARJANTİN DENİZALTISI 48 SAATTİR KAYIP

Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, düzenlediği basın toplantısında, Arjantin donanmasına ait bir destroyer ve iki korvetin, denizaltıdan en son haber alınan bölge olan Valdez Yarımadası'nın 430 kilometre açıklarında arama çalışması yürüttüğünü ancak denizaltıyla henüz herhangi bir görsel, telsiz veya radar bağlantısı kurulamadığını belirtti.

Balbi, arama-kurtarma çalışmalarına ABD, İngiltere ve bölge ülkelerinden destek geldiğini, ABD Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait bir P-3 Orion keşif uçağının çalışmalara katılmak üzere bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

ARIZA VARSA SU YÜZÜNE ÇIKMAK ZORUNDA

Denizaltının iç aksamındaki bir elektrik arızası nedeniyle telsiz bağlantısının kesildiği tahmin ediliyor. Donanma kurallarına göre, telsiz bağlantısı kesilen bir denizaltının su yüzeyine çıkmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla arama faaliyeti okyanus yüzeyine odaklanmış durumda.

ALMAN MALI DENİZALTI!

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, denizaltının 44 kişilik mürettebatının aileleri ve yakınlarıyla temas içinde olduklarını belirtti. Macri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailelerin ve tüm Arjantinlilerin kaygılarını paylaşıyoruz. ARA San Juan denizaltısını bulmak için tüm ulusal ve uluslararası kaynakları seferber etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.