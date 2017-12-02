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ABD'den son dakika - açıklaması

Giriş Tarihi: 2.12.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 16:50
ABD'den son dakika PYD-YPG açıklaması

Son dakika haberi... 'Kuduz köpek' lakaplı Savunma Bakanı Mattis, terör örgütü DAEŞ'le mücadele sona erdiğinde işbirliği yaptıkları 'ye silah yardımını durduracaklarını açıkladı. Mattis aynı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yerel polis güçleri oluşturacağını da söyledi. Mattis'in bu açıklaması akıllara '/YPG'li teröristler polis mi oluyor' sorusunu getirdi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'deki terör örgütü PKK'nın uzantısı 'nin de dahil olduğu SDG'ye silah verilmeyeceği açıklanmıştı.

PENTAGON ÇELİŞİYOR

Ardından Pentagon'dan gelen açıklamada Trump'ın söylediklerinin tam tersi ifadeler yer almıştı. Pentagon'dan yapılan açıklamada "YPG'nin içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle iş birliğine devam edeceğiz." denilmişti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, terör örgütü YPG'ye giden silahlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

SİLAH VERMEYECEĞİZ

"DEAŞ ile mücadele bittikten sonra YPG'ye silah vermeyi bırakacağız." diyen Mattis,"Silah yardımı konusunda Trump'ın söylediği yönde hareket edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde yerel polis güçleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeyini silah deposu yaptılar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmemizin devamı önümüzdeki günlerde...

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ABD'den son dakika PYD-YPG açıklaması
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