İslam dünyası Kudüs için ayakta

ABD Başkanı Donald Trump, başta İslam dünyası olmak üzere AB ve birçok uluslararası kuruluşun yoğun tepkisi altında Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. Ortadoğu'daki ateşe benzinle giden Trump'ın skandal kararına karşı ise İslam dünyası ayağa kalktı.

CUMA NAMAZINDAN SONRA TOPLANDILAR

Trump'ın skandal kararına en büyük tepki gösterilen ülkelerden biri de Malezya oldu. Cuma namazı sonrası toplanan binlerce insan protesto gösterisi düzenleyerek Kudüs'ün Müslümanlar için vazgeçilmez olduğunu bütün dünyaya haykırdılar.

Malezya Kudüs için ayakta!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KARAR HÜKÜMSÜZDÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın skandal kararının ardından yaptığı açıklamada, ABD'de alınan kararın hükümsüz olduğunu ifade etti. Erdoğan açıklamasında; "Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası hususunda Ürdün ile aynı hissiyatı paylaşıyoruz. Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi olarak oynadığı kritik rolü çok önemsiyoruz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım tüm İslam aleminde infiale sebep olacaktır. Bu, barış zeminini dinamitleyecek, bölgemizde yeni gerilimlerin, yeni çatışmaların fitilini ateşleyecektir.

Kudüs tüm Müslümanların 'harim-i ismeti'dir, göz bebeğidir. Kimden gelirse gelsin bu tarihi hakikati göz ardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır, felakettir. Bölgemizin huzur, barış ve güvenliği iç politik hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Ortadoğu'da istikrar için yegane yol 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıdır." dedi.

Sabah namazı sonrasında Eyüp Sultan Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.