Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a flaş Kudüs mesajı

Ankara'da işçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımız yoğun çalışmalar yaptı, en son birlikte bu çalışmaları değerlendirdik. Son olarak grup toplantımızda karar verdik. Allah mübarek etsin. 900 bin işçi bundan istifade ediyor. Artık benim sonun ne olacak diye bir şey yok. Yeter ki herkes kurallara uysun ve çalışmasını yapsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taşeron işçi düzenlemesi" ile ilgili "Taşeron sorunu artık yoluna koyuldu. Atılacak adımlar planlandı, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin skandal Kudüs kararına ilişkin şunları kaydetti:

"EY TRUMP SEN KİME YARANMAK İSTİYORSUN"

Tekrar bu konuyu gündeme getirerek sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil. Kudüs Müslümanların Hristıyanların ve kısmı olarak da Musevilerin ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Tabii ki bizim ilk kıblemizdir Mescid-i Aksa. Böyle bir adımı atmak dünyada bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen ne yapmak istiyorsun. Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için vardır. Trump'ın bu açıklamaları mikser görevi görmektedir. Kusura bakmasın Çarşamba günü İİT dönem başkanı olarak teşkılat üyelerini İstanbul'da toparlayacağız. Telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Papa'yla da görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz. Çünkü burası Hristıyanların için de önemli. Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir. Trump ben güçlüyüm öyleyse haklıyım diyorsa yanılıyor. Haklı olan güçlüdür. Ve burada biz haklıyız. Bu kumpasların arkasında da ne olduğunu son günlerdeki mahkeme sürecinden biliyoruz. Şunda yalan söyledim, bunda yalan söyledim. Şu anda herkesin foyası açık ve net ortaya çıkıyor. Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanacak ve bir takım etkinliklerimiz olacak."