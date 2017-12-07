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ABD Başkanı Trump kararıyla neyi amaçlıyor?

Giriş Tarihi: 7.12.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 09:47
ABD Başkanı Trump Kudüs kararıyla neyi amaçlıyor?

ABD Başkanı , ’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı aldı. Peki Trump, iç ve dış tepkilere rağmen neden kararında ısrar ediyor?

ABD merkezli Brookings Enstitüsü'nün 1 Aralık'ta yayınladığı ankete göre, ABD'lilerin yüzde 63'ü 'e taşınma kararına karşı çıkıyor. Peki Trump, iç ve dış tepkilere rağmen neden kararında ısrar ediyor?

1- Trump 'icraatçı başkan' olduğunu ispatlamaya çalışıyor: ABD Kongresi elçiliğin Kudüs'e taşınma kararını 1995'te almış ancak hiçbir başkan bu adımı atamamıştı. Göreve geldiğinden beri somut icraat yapamamakla eleştirilen Trump, bu kararı 22 yıl sonra yerine getiren başkan olmak istiyor.

2- Trump Cumhuriyetçi seçmene şov yapıyor: Brookings'in araştırması, ABD'li Demokratların Kudüs kararına büyük oranda karşı çıktığını, Cumhuriyetçilerin ise bu konuda bölünmüş olduğunu gösteriyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Trump'ın Yahudi lobisi aracılığıyla Cumhuriyetçi tabanını artırmaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Trump imzaladıABD Başkanı , Kudüs'le ilgili kararını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdı

3- Barışa ulaşmak için Filistin'e güç gösterisinde bulunuyor: Bu teoriye göre Trump, "İsrail- Filistin sorununu çözen başkan" olabilmek için Filistin'i masada daha fazla zorlamak için bu kararı alıyor.

4- Bilgisiz veya yanlış yönlendiriliyor: Trump'ın elçiliği taşımanın yol açabileceği sonuçlara ilişkin öngörüden yoksun olduğu veya danışmanlarınca yanlış yönledirildiği de ihtimaller arasında.

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