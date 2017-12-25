Son Dakika Haberi: İşte Trump'ın satın aldığı ülke Guatemala

İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan Guatemala'nın ABD'yle yakın ilişkisi dikkati çekiyor. Eski İspanya İmparatorluğu sömürgesi Guatemala, bağımsızlığını kazandığı 1821'den bu yana ABD'yle yakın ticari ve askeri ilişkiye sahip.

İHRACATTAKİ YÜZDE 36'LIK ASLAN PAYI ABD'YE AİT

Guatemala ile ABD arasındaki 10 milyar doları aşan ticari ilişki, iki ülke arasındaki yakınlığı gözler önüne seriyor. Ülke, ihracatının yüzde 40'ını ABD'ye yaparken, ithalattaki yüzde 36'lık aslan payı ABD'ye ait.

NÜFUSUN YÜZDE 12'Sİ YOKSULLUK SINIRINDA

Guatemala'yı ABD'ye yakınlaştıran bir başka neden ise ABD'de yaşayan 1,2 milyon Guatemalalı göçmen. Nüfusunun yüzde 12'si yoksulluk sınırı altında yaşayan 16 milyonluk ülkede, ABD'de yaşayan göçmenlerin finansal desteği oldukça önemli.

ABD'DE GÖÇMEN OLARAK YAŞAYAN AKRABALARININ GÖNDERDİĞİ PARALARLA YAŞIYORLAR

Ülkedeki 4 milyondan fazla insan, ABD'de göçmen olarak yaşayan akrabalarının gönderdiği paralarla yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyor. ABD'deki göçmenlerin her yıl Guatemala'ya gönderdiği para, ülkenin 67 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının yüzde 10'luk kısmını oluşturuyor.

ABD SADECE 2016 YILINDA 297 MİLYON DOLARLIK YARDIM ETTİ

ABD'nin Guatemala'ya yaptığı yıllık yardımlar da azımsanmayacak derecede. Washington yönetimi, 2016 yılında Guatemala'ya 297 milyon dolarlık yardımda bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİNİN YANI SIRA ASKERİ İLİŞKİ GÖZE ÇARPIYOR

ABD, ülkede 1960'lı yıllarda başlayan ve 30 yıldan fazla süren aşırı sağcı Mayan isyancılarının bastırılmasında Guatemala ordusuna silah ve mühimmat desteği verdi. Hükümet ve isyancılar arasında 1996 yılında imzalanan anlaşma ile sona eren iç çatışmalarda 400 binden fazla sivil hayatını kaybetmişti.

ABD istihbarat servisi CIA ile Guatemala ordusu arasındaki ilişki de dikkati çekici. CIA, yayınladığı belgelerde 1954'de Guatemala'da gerçekleşen askeri darbeye destek verdiğini açıklamıştı. Guatemala'daki Sovyet etkisini kırmak için yapılan darbeye destek veren CIA'nın ülkedeki Amerikan özel şirketlerini kullandığı biliniyor.

TRUMP'TAN KUDÜS TEHDİDİ

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısı oylaması öncesi, karara destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

BM'DEKİ OYLAMADA 8 ÜLKEDEN BİRİ OLMUŞTU

Guatemala, geçen perşembe BM Genel Kurulu'nda oylanan Kudüs kararında ABD'ye destek veren sekiz ülkeden biri olmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP'IN ÜLKELERİ TEHDİT ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisinde dün yaptığı konuşmada, BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması öncesi ABD'nin oylamaya katılan ülkeleri telefonla arayarak tehdit ettiğini açıklamıştı.

Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini bildirmişti.