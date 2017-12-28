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Karlov cinayetiyle ilgili serginin organizatörü tutuklandı

'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, maktulün suikasta uğradığı serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 21:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 22:18
Karlov cinayetiyle ilgili serginin organizatörü tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Özkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Karlov suikastında kritik gelişme

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.

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Karlov cinayetiyle ilgili serginin organizatörü tutuklandı
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