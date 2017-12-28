Karlov cinayetiyle ilgili serginin organizatörü tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Özkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.