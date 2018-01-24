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Son Dakika Haberi: ABD'den 'ye güvenli bölge önerisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. Çavuşoğlu, "Tillerson Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik hat oluşturmayı teklif etti" dedi.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 17:44
Son Dakika Haberi: ABD'den Türkiye'ye güvenli bölge önerisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi açıkladı. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.

ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tillerson'a 'Taciz olursa müdahale ederiz' dedim. Tillerson, ' ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' dedi; 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı. ABD YPG'ye verilen desteği sonlandırmalı" ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM GÜVENLİ BÖLGEYİ AÇIKLAMIŞTI!

Başbakan Binali Yıldırım'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda Afrin harekatının 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıklamıştı

ABD'den Türkiye'ye güvenli bölge önerisi

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Son Dakika Haberi: ABD'den Türkiye'ye güvenli bölge önerisi
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