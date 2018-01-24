Son Dakika Haberi: ABD'den Türkiye'ye güvenli bölge önerisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi açıkladı. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.

ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tillerson'a 'Taciz olursa müdahale ederiz' dedim. Tillerson, 'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' dedi; 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı. ABD YPG'ye verilen desteği sonlandırmalı" ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM GÜVENLİ BÖLGEYİ AÇIKLAMIŞTI!

Başbakan Binali Yıldırım'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda Afrin harekatının 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıklamıştı

ABD'den Türkiye'ye güvenli bölge önerisi