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'de teröre övgü aleyhine alçak yayın

'nin Amerikan beslemesi teröristlere üst üste darbeler vurması ülke medyasına da yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 02:01
FOX TV'de teröre övgü Türkiye aleyhine alçak yayın

Türk Silahlı Kuvvetleri, 10. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

Teröristlere tek tek etkisiz hale getirerek yoluna devam eden Mehmetçik, 'nin kuzeyinde teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlayan Amerika'yı rahatsız ediyor.

Ülkede yayın yapan televizyon kanallarında 'nin Afrin operasyonu uzun uzun konuşuldu.

TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ

Son olarak FOX'ta ekrana gelen programda, Türkiye'nin üyeliği sorgulandı.

Moderatörün Türkiye'yi NATO'dan çıkarma önerisinden sonra programın yorumcusundan da 'ye övgüler geldi.

İSRAİL'DEN SONRA EN İYİSİ YPG

Konuk yorumcu, 'den sonra en iyi dostun YPG olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

'a karşı küstah suçlamaların bulunulduğu programda, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığı savunuldu.

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FOX TV'de teröre övgü Türkiye aleyhine alçak yayın
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