Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi gecikmeli başladı. Lavrov'un konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Rusya, Suriye'deki hava saldırılarında sivilleri öldürmekle suçlandı.

Yaklaşık bin 500 Suriyeli delegenin katıldığı Soçi'dei Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, 2,5 saatlik gecikmenin ardından Şam Ticaret Odası Başkanı Gassam el-Kalla'nın açılış konuşması ile başladı.

Soçi Zirvesi başladı



Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını okudu.



Putin, Türkiye ve İran'a Astana sürecindeki garantörlüklerinden dolayı teşekkür ederek, sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ilerleyeceği mesajını iletti.

SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANACAK



Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, 10 kişiden oluşan başkanlık heyetini kürsüye davet ettikten sonra, toplantının kapalı oturumlarla Suriye'deki mevcut durum ve çıkış yolları gündemiyle süreceğini duyurdu.



Lavrentiyev, son oturumda sonuç bildirisinin açıklanacağını söyledi.