Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Soçi Zirvesi açıklaması

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eli kanlı katil sürülerine ülkemizi dar eden Mehmetçiklerimize buradan sevgilerimiz gönderiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 yıldır tek gayemiz ülkemizi kalkındırmak oldu. Ülkemizin tamamını birçok yatırım ve eserlerle donattık. Öyle ki her yıl 400 binin üzerinde yabancı hasta ülkemize geliyor, şifasını bizim hastanelerimizde arıyor. Eskiden bizimkiler yurt dışına gidiyordu. Ne zaman terör örgütüne öldürücü darbe için hazırlık yapılsa birileri devreye giriyor ve engelliyordu. Bir dönem ülkemiz ithal silahların ve fikirlerin cenneti olmuştu. SAdece devlete borç vererek palazlanan faiz lobisinin ülkesi haline gelmişti. Hükümetler acziyet içindeydi. Biz aziz milletimize yakışmayan bu tabloyu 15 yılda değiştirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

"SES ÇIKARILMAYAN HER HAKSIZLIK ZALİMİ DAHA DA PERVASIZ HALE GETİRİYOR"

Savunma sanayi projeleri ile prangaları söküp attık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye SİHA'ları milli imkanlarla imha eden dünyanın 10 ülkesinden biri olmuştur. Bugün Türkiye belli uluslararası örgütlere milli menfaatlerini gerçekleştiren bir ülkedir. Ses çıkarılmayan her haksızlık zalimi daha da pervasız hale getiriyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Hele hele bu aziz milletin onuru ile oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 yılda ilerleme kaydedemediğimiz tek alan anamuhalefet. Müzelik bir anamuhalefetimiz var. Hala milli meselelerde dahi kişisel hırslarının esiri olan bir anamuhalefete sahibiz.

Bildiğiniz gibi Soçi'de çok önemli bir üçlü zirve yaptık. Suriye ve terör örgütleri ile mücadeleyi konuştuk. Yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu krize nasıl bir siyasi çözüm bulacağımızı konuştuk.

"15 GÜNDE AYDA 1 TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"

Tüm dünya Soçi'deki toplantıya kilitlenmişti. Hamdolsun bu beklentiyi boşa çıkarmadık. Çok kritik kararlar aldık. Bu kararların olumlu yansımalarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. 15 günde ayda bir bunun için buluşmaya devam edeceğiz.

"TARİHİ SOÇİ ZİRVESİNDE CHP'Yİ İLGİLENDİREN TEK ŞEY KAZAYLA DEVRİLEN BİR SANDALYE OLDU"

Peki ana muhalefet bu toplantıda ne gördü. Tüm dünya Soçi'deki toplantıda umut, istikrar, barış ve bir gelecek gördü. Suriyeli kardeşlerimiz Soçi'deki toplantıda yıllar sonra vatanlarına geri dönme ihtimalini gördü. Peki bizim anamuhalefet ne gördü? Sandalye gördü, sandalye. Tarihi Soçi zirvesinde CHP'yi ilgilendiren tek şey kazayla devrilen bir sandalye oldu. Neymiş Putin bunun üzerinden dünyaya bir mesaj vermişmiş! Ana muhalefet partisi değil sanki komedi sahnesi. Göz nereye bakarsa gönül oraya bakar. Gönül nereye akarsa ayak oraya koşar.

"BU KİFAYETSİZ ŞAHSA YARIN İSTANBUL'DAN CEVAP VERECEĞİM"

Daha öncede benzer havalar attı yetmedi, iddialara girdi, hatta 2011 seçimlerinde yüzde 40 oy almazsam istifa ederim dedi, unuttu. Onun için medya buna Çarkçı Kemal diyor. Sevgili Kemal işte Balıkesir burada hadi bakalım gelde al, işte meydan hodri meydan. Balıkesir'den bu çarkçı ana muhalefete hak ettiği dersi verecek güçlü bir netice bekliyorum. Bu kifayetsiz şahsın iftiralarına yarın İstanbul'dan cevap vereceğim için şimdi girmiyorum.

"AK PARTİ BİR DAVA HAREKETİDİR"

İstişare toplantılarımızda grup toplantılarımızda milletimizle yaptığımız görüşmelerde kendimizi sigaya çekiyoruz. Bizim her toplantımız aynı zamanda vatandaşlarımızla kucaklaştığımız bir şölendir. İstişareyi pişmanlığa karşı kale olarak görüyoruz. Bunu Peygamberimiz buyuruyor. Rabbimiz de bütün işlerinizde müşabere ediniz diyor. Birileri aradan onca yıl geçmesine rağmen AK Parti'nin başarısının arkasındaki sırrı kabullenmek istemiyor. Bununla Kavgasız bir kurultay dahi gerçekleştiremeyenlerin bizim yenilenme sürecini anlamamalarını gülerek takip ediyoruz. Biz buna fırsat vermeyeceğiz. AK Parti kişisel hesapların partisi değil, bir dava hareketidir. Milletle birlikte millete hizmet için kurduk. Bizim kavgamız vesayet ortakları ve terör örgütleri ile. Faiz lobileri ile ihanet şebekeleri iledir. Makamların payelerin aramıza girmesine asla izin vermeyeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Bir gece ansızın geldik, bundan sonra da geliriz. Kandil'e kadar gideriz. Kimse bizi buna mecbur etmesin.