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Son dakika: 'nin sonuç bildirgesi açıklandı

'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı.

AJANSLAR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 20:39 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 21:18
Son dakika: Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Bildirgeden öne çıkanlar şu şekilde:

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yapıldı.

Suriye halkı ülkenin geleceğine seçimle karar vermeli.

Suriye'nin tehditlere karşı korunmasının altı çizildi.

İKİ KOMİTE OLUŞTURULDU

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresinde örgütsel ve seçim gözlemi olmak üzere iki komite oluşturuldu.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresinde örg��tsel ve seçim gözlemi olmak üzere iki komite oluşturuldu. Suriye milletvekili Ahmad Kuzbari, "İki komitede bir anlaşma sağlandı: Biri örgüt komitesi, diğeri oy kullanma izleme komitesi. Komiteler kurulduktan sonra Suriye'den katılımcılar ve ülke dışında yaşayan insanlar hakkında rapor vererek işe başladı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Soçi zirvesi başladı!

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Son dakika: Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı
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