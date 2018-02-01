ABD'li komutandan skandal YPG açıklaması!

ABD'den, Savunma Bakanı James Mattis'in Afrin'deki Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili kullandığı ''Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları, DEAŞ'ın yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dikkati dağıtıyor'' ifadesine benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AP ajansının aktardığına göre DEAŞ karşıtı koalisyon yetkilileri, harekâtın 'Fırat Vadisi'nde Irak- Suriye sınırı boyunca elde edilen kazanımları istikrarsızlaştırabileceği' görüşünde.

KARAKOL ZİYARETİNDEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI!

Irak'taki en üst düzey ABD'li komutan olan Korgeneral Paul Funk, Irak-Suriye sınırındaki Kaim kasabası yakınlarındaki bir karakolu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Afrin'deki harekâtın DEAŞ'ın diğer ceplerindeki baskıyı azaltma ihtimalinden 'büyük endişe' duyduğunu söyledi.

YPG'yi kasteden Funk "Partnerimizin dikkatinin dağılmasını istemem. Bu, Suriye tarafında DEAŞ'a karşı aralıksız devam eden bir mücadele" dedi.

DEAŞ'I BAHANE EDEREK YPG'Yİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞTI!

Irak'ın batısında görev yapan Yarbay Brandon Payne de YPG'lilerin Afrin'deki harekâta odaklanması durumunda savaşçılarını sınır bölgesinden çekebileceğini söyledi. Böylesi bir senaryonun DEAŞ'ı asıl odak noktası olmaktan çıkaracağını ve örgüte manevra alanı yaratacağını belirten Payne "Bunu yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.