Son Dakika Haberi: Zeytin Dalı Harekatı’nda 12. Gün!

AFRİN HAREKATI'NDA 12. GÜN

DARMIK DAĞI ÇEVRESİ HAVADAN VE KARADAN BOMBALANIYOR

21.10: Darmık Dağı'nın çevresi akşam saatlerinde de havadan ve karadan ateş altına alındı.

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik karadan Fırtına obüsleriyle havadan ise uçaklarla bombardıman yapılıyor. Dağın çevresinde oluşan dumanlar, Kilis çevresinden de görülüyor.

Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği ise sürüyor. Bu arada Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler sabahtan bu yana askeri araç gereç ve personelle takviye edildi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İLE REX TİLLERSON TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

16.14: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson telefonda görüştü. Görüşmede iki Bakan Soçi, Afrin Harekatı ve Irak'ı konuştu

EN YÜKSEK ZİRVE ELE GEÇİRİLDİ! TERÖRİSTLERİN LOJİSTİK YOLLARI KESİLMİŞ OLDU

15.32: Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Kurni dağlarının en yüksek zirvesini ele geçirdi. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri, sabah saatlerinde Bülbül beldesi merkezinin çevresinde başlattıkları operasyon çerçevesinde, Kurni dağlarının en yüksek zirvesini teröristlerden temizledi. Kurni dağları, Afrin'e hakim bir konumda bulunuyor. Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan ve 12'nci gününe giren harekatta TSK ve ÖSO birlikleri, saat 12.00 sularında Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan almıştı. Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesiyle terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 6'sı stratejik dağ veya tepe olmak üzere 26 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

BURSEYA DAĞI'NDAKİ PKK/PYD KAMPI GÖRÜNTÜLENDİ

15.29: Terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Burseya Dağındaki eğitim kampında silahlar, örgütsel dokümanlar ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Burseya Dağı geçtiğimiz günlerde ele geçirilmişti. Stratejik öneme sahip dağın ele geçirilmesinin ardından bölgede ilerleyişine devam eden Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, bölgeyi karış karış inceliyor. Burseya Dağı'ndaki PKK/PYD'nin eğitim kampı da an be an görüntülendi. Kampta teröristlerin cesetlerinin yanında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri, örgüte ilişkin bilgilerin yer aldığı defterler, örgüt dokümanları ve kitapları, lav silahları, imha edilmemiş el yapımı bombalar yer aldığı görüldü. Kürtçe yazıldığı görülen bir defterde silah, mayın ve bomba yapımına ilişkin bilgilerin yer aldığı da tespit edildi.

MEHMETÇİK VE ÖSO KARIŞ KARIŞ TEMİZLİYOR

REYHANLI'YA 2 ROKET DAHA DÜŞTÜ

14.41: Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 2 roket daha Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketlerden birisinin E-5 Karayoluna düşmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın yapıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden, Reyhanlı ilçesine 2 roket daha atıldı. Roketlerden birisi Gültepe Mahallesi, E-5 Karayoluna düştü. Roketli saldırıda bir kişi hafif şekilde yaralandı. Diğer roketin ise Gültepe Mahallesi'ndeki bir okulun yanındaki boşluğa düştüğü öğrenildi. Bugün öğleden önce Afrin bölgesinden atılan roketin bir eve düşmesi sonucu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetmiş, Bilgey Avlar (21) yaralanmıştı.

12.07: TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.

AFRİN'DEKİ TERÖR MEVZİLERİ SAVAŞ UÇAKLARI VE TOPÇU BİRLİKLERİNCE VURULUYOR

12.06: Hatay'ın Hassa ve Reyhanlı ilçesi karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) savaş uçakları ve topçu birliklerince ateş altına alındı. TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Afrin'deki teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor. Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgede dumanlar da yükseliyor. Bu arada, sınır hattına sevk edilen çok sayıda iş makinesinin bölgede çalışması da sürüyor.

İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ

11.50: Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi. Belirlenen hedefler, Türk savaş uçakları tarafından 2 saati aşkın süre havadan bombalandı. Jetlerle art arda ateş altına alınarak, imha edilen beton kule ve mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AFRİN BÖLGESİNDEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINCA HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNE DÜZENLENEN SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI

10.43: Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda bir kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırıda yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Roket isabet eden ev ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

SURİYE'NİN AFRİN BÖLGESİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE FIRTINA OBÜSLERİYLE ATIŞ YAPILDI

10.42: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedefleri ateş altına alındı. Radar tespit sistemleri aracılığıyla Afrin'de belirlenen PYD/PKK hedefleri, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle aralıklarla vuruldu. Top atışlarının ardından yükselen dumanlar, sınırın Kilis tarafından da görüldü. Bu arada Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen 18 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı.

HASANBEYLİ'DEN ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

10.07: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere bir destekte Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinden geldi. Hasanbeyli Belediyesi öncülüğünde başlatılan destek kampanyasına ilgi gördü. Vatandaşların kendi imkanları ölçüsünde bağışta bulundukları çay, şeker, fıstık, meyve suyu, bisküvi, kek, başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleri ile su belediye deposunda toplandı.Toplanan bağışlara Hasanbeyli Belediyesi'ninde yaptığı katkının ardından Belediye Başkanı Alparslan Koca tarafından Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ile birlikte askere teslim edildi, kurban kesildi. Harekata katılan askerlerin yanında yer aldıklarını ve onlara dua ettiklerini ifade eden Koca, "Ülkemizin, sınırlarımızın ve bizlerin daha güvenli bir şekilde hayatımızı sürdürebilmemiz için mücadele eden, hayatlarını hiçbir şekilde düşünmeden, canları pahasına operasyonu kararlılıkla gerçekleştiren kahraman ordumuzu ve yürekli asil Mehmetçiklerimizi Allah'a teslim ettik. Cenabı hak onları korusun, onların yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

İŞTE 12. GÜNDE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

10.00: TSK: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."

AFRİN'DE PYD/PKK'NIN YERİN 4 METRE ALTINDA YAPTIĞI TÜNEL AĞI BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de PYD/PKK'dan temizlediği bir köyde, yerin 4 metre altında tünel ağı ve sığınaklar ortaya çıkarıldı. TSK ve ÖSO'nun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda Burseya Dağı'nın temizlenmesinin ardından teröristler, Kastel Cündo köyüne çekilmişti. Köy civarındaki mevzi ve gözetleme kulelerinin Türk savaş uçakları tarafından vurulmasının ardından TSK ve ÖSO'nun kara unsurlarının ilerlemesiyle köy ele geçirilmişti. PYD/PKK'dan arındırılan mevzilerde başlatılan aramalarda, teröristlerin savaş uçakları ile diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı tespit edildi. İncelemelerde tünel ağının sözde komuta merkezleri ile terör örgütü açısından önemli çeşitli mevki ve gözetleme kulelerini birbirine bağladığı anlaşıldı. AA'nın görüntülediği tünel ve sığınakların elektrik tesisatı döşenerek aydınlatıldığı ve çeşitli yaşam malzemeleriyle 24 saat kullanılabilecek şekilde tasarlandığı dikkati çekti. Ayrıca, sıvanarak boyandığı görülen sığınaklardan birinin, örgüt tarafından sözde merkez büro olarak kullanıldığı tespit edildi. Sığınakta, teröristlere ait Türkçe ve Kürtçe yazılmış günlükler, çok sayıda siyasi doküman ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ait resimler bulundu. PYD/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.

SÜLEYMAN HALİL, SATİ ŞAĞİ VE ALKANA KÖYLERİ PYD/PKK'DAN ARINDIRILDI

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köylerini PYD/PKK'dan arındırdı. Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı. Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 18'si köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.



Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen Burseya Dağı'nın ardından Afrin'de kritik öneme sahip Cinderes bölgesine atışlar hız kazandı. Afrin'in batısındaki Cinderes'te yer alan terör mevzilerinin Türk bayraklı çok namlulu roketatar (CNRA) ve topçu atışları ile vurulma anlarının görüntülerine SABAH ulaştı. Hem gündüzleri hem de geceleri vurulan Cinderes bölgesindeki bazı terör mevzileri yerle bir edildi. Afrin'e uzanan düz bir vadi özelliği taşıyan Cinderes bölgesinin Zeytin Dalı harekatındaki önemi büyük.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Afrin'deki terör mevzileri savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulmaya devam ediyor

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur."

PYD/PKK HEDEFLERİ HAVA VE KARADAN BOMBALANIYOR

Reyhanlı ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor.

Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgede dumanlar da yükseliyor.

Savaş uçaklarının sabahın erken saatlerinden itibaren bölgedeki uçuşu ise sürüyor.

Bu arada, sınır hattına sevk edilen çok sayıda iş makinesinin bölgede çalışması da sürüyor.

Hudut hattındaki birçok noktadan da güvenlik duvarının kaldırıldığı görüldü.

MEHMETÇİK AFRİN'DE MİLLİ PİYADE TÜFEĞİYLE NÖBETTE

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlanırken, bölgede oluşturulan mevzilerde milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan askerler de elleri tetikte bekliyor.

SÜLEYMAN HALİL, SATİ ŞAĞİ VE ALKANA KÖYLERİ TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin civarındaki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre çatışmaların ardından Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirildi.

Süleyman Halil ve Sati Şaği'nin ardından akşam saatlerinde Alkana köyü de PYD/PKK'dan arındırıldı.

Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı.

24 NOKTA PYD/PKK'DAN KURTARILMIŞ OLDU

Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 18'si köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK'DAN AFRİNLİLERE ÜÇ DİLDE BİRLİK ÇAĞRISI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi.

Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen Burseya Dağı'nın ardından Afrin'de kritik öneme sahip Cinderes bölgesine atışlar hız kazandı. Afrin'in batısındaki Cinderes'te yer alan terör mevzilerinin Türk bayraklı çok namlulu roketatar (CNRA) ve topçu atışları ile vurulma anlarının görüntülerine sabah ulaştı. Hem gündüzleri hem de geceleri vurulan Cinderes bölgesindeki bazı terör mevzileri yerle bir edildi. Afrin'e uzanan düz bir vadi özelliği taşıyan Cinderes bölgesinin Zeytin Dalı harekatındaki önemi büyük.