Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri...

ALKANA KÖYÜ, TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

21.05: TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Alkana köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

KİLİS'E ROKETLİ SALDIRI

16.34: Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.

CİNDERES BÖLGESİ ATEŞ ALTINA ALINDI

16.26: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, sınırın Suriye tarafındaki Cinderes bölgesi, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruluyor. Bölge, sınır karakollarındaki fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarıyla havadan yoğun ateş altına alındı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesine karşın bombardıman ve uçak sesleri, yoğun olarak duyuluyor.

SURİYE'NİN AFRİN BÖLGESİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK TANK VE TOP ATIŞINA YENİDEN BAŞLANDI

15.29: Suriye'nin Afrin bölgesinde Burseya Dağı çevresindeki terör hedefleri ateş altına alındı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nda terör örgütüne ait alanlara öğleden sonra tank ve top atışı gerçekleştiriliyor. Bombalanan alanlardan yükselen duman, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da görülebiliyor. Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor. Bu arada, Kilis'te bir grup vatandaş araçlarına Türk bayrakları asarak Öncüpınar Sınır Kapısı önünde konvoyla tur attı.

TSK'DAN BİLDİRİ

15.25: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi. TSK, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölge halkına yönelik Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan attı.

TSK'nın, halka PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptığı bildiriye "Besmele" ile başlandı. "Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere."

TSK, ATILAN ROKETLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR

15.01: Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yapılan roket atışlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in Cinderesi köyünü bombardımana tuttu.

13.28 Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden 10 F-16 savaş uçağı havalandı. Uçakların, Suriye istikametine gittiği görüldü.

ÖSO GÜÇLERİ SINIRI GEÇTİ

13.25: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, araçlarla Kilis'ten Suriye'ye sevk edildi. Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoyla ÖSO mensupları, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis'ten Suriye sınırına geçti. Kilis'in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı. Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten görüldü.

TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE! İKİ KÖY DAHA TEMİZLENDİ

12.05: Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in batısında bulunan Racu beldesine bağlı Süleyman Halil ve Sati Şaği köylerini PYD/PKK'dan arındırdı. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin civarındaki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı. Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre çatışmaların ardından 2 köy terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirildi. Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı. Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 17'si köy, biri köy altı yerleşim ve 5'ü stratejik tepe olmak üzere 23 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN DİĞER KÖYLER...

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

DARMIK DAĞI'NA YOĞUN BOMBARDIMAN

11.41: Darmık Dağı'na yoğun bombardımanİki askerin şehit olduğu Darmık Dağı, havadan ve karadan yoğun ateş altına alındı. Kilis'te Gülbaba Kocabey bölgesinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri kardan, Türk savaş uçakları ise havadan Darmık Dağı ve çevresini yoğun ateş altına aldı. Bölgedeki yoğun bombardıman sürüyor.

Darmık Dağı'na yoğun bombardıman

MEHMETÇİK AFRİN'DE MİLLİ PİYADE TÜFEĞİYLE NÖBETTE

11.25: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlanırken, bölgede oluşturulan mevzilerde milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan askerler de elleri tetikte bekliyor.

SURİYE'NİN AFRİN BÖLGESİNDEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK HEDEFLERİ HAVA VE KARADAN ARALIKLARLA ATEŞ ALTINA ALINIYOR

10.50: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini hava ve karadan bombalıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçaklarınca bombalanırken, Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapılıyor. Terör örgütüne ait hedeflerden dumanlar yükselirken, top sesleri Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

SINIR HATTINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

10:35 Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler, Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandı.





10.23: Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytinliğe düştü. Şıhmehmet Türbesi yakınına isabet eden roketin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin ateşlendiği terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e yönelik roketli saldırı yapıldı

ÖSO ASKERLERİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN KÖYE BÖYLE GİRDİ

09.00: ÖSO içerisindeki Fatih Sultan Mehmet Tümeni teröristlerden kurtarılan köylerde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek sevinç gösterisi yaptı. (Fotoğraf: Uğur Yıldırım)

BURSEYA DAĞI ZAFERİ AZEZ'DE TEŞRİK TEKBİRLERİ İLE KUTLANDI

08.50: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın terör örgütünden alınmasının ardından Azez'de minarelerden teşrik tekbirleri getirildi.

Burseya Dağı zaferi Azez'de minarelerde teşrik tekbirleri ile kutlandı

TSK: "ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 649'A ULAŞTI"

08.40: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649'a ulaştığını açıkladı.

07.40: Savaş uçakları, gece saatlerinde Kilis'in karşısında ve Cinderes bölgesinde hava saldırıları düzenledi.ü

07.30: Türk ordusu, Buseyra Dağı'nın alınmasından sonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef alıyor. Gece saatlerinde tepeden yoğun top sesleri geldi.

PENTAGON'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

00.10: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Afrin konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ve Afrin'de "sivil kayıplar yaşandığına" ilişkin iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi. Albay Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin "Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil kayıplara neden olduğu" iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok." dedi.