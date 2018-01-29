Son Dakika Haberi: Zeytin Dalı Harekatı’nda 10. Gün…

AFRİN HAREKATINDA 10. GÜN

ÖNCÜPINAR'DA TÜRK BAYRAKLI DESTEK

15.48: TSK'nın Afrin bölgesine başlattığı 'Zeytin Dalı Hareketi' başarılı bir şekilde devam ederken, Öncüpınar Gümrük Kapısına giden yol ise Türk Bayrakları ile donatıldı. Kilis kent merkezinde harekata destek için her yer Türk Bayrakları ile donatılırken, Suriye'ye geçiş noktası olan Öncüpınar Gümrük Kapısına giden yol ise Kilis Valiliği tarafından Türk Bayrakları asıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki yolda yapılan çalışma ile refüjde bulunan aydınlatma direklerine çift taraflı Türk Bayrakları asıldı. Bugün 10'uncu günün de olan Zeytin Dalı Harekatının kilit noktalarından olan Kilis'de Öncüpınar Gümrük Kapısı, büyük öneme sahip. Türk Silahlı Kuvvetlerine ati zırhlı araçlar, bu yolu kullanarak Afrin bölgesine ilerliyor.

15.24: Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe mahallesinde boş araziye roket düştü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı olayda güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

TERÖRİSTLERİN 300 METRELİK "TELEVİZYONLU" TÜNELİNİ AA GÖRÜNTÜLEDİ

14.42: Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait tünel ve mevziler, AA ekibince görüntülendi. Yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde betondan yapılan tünellerde televizyon dahi bulunurken teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekatlarından korunmaya, buralardan Mehmetçik'e saldırmaya çalışıyordu.

2. ORDU KOMUTANI TEMEL BURSEYA DAĞI'NDA

14.35: Zeytin Dağı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Temel, Burseya Dağı'nda Türk askerlerini ziyaret etti.

2. Ordu Komutanı Temel Burseya Dağı'nda

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

14.23: Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ulaştırılmak üzere 20 ton narenciye gönderildi. İskenderun'da Kore ve Kıbrıs gazisi 15 kişi gönüllü askerlik için başvuruda bulundu

MEHMETÇİK VE ÖSO RACO'YA İLERLİYOR

13.22: Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", 10. gününde de devam ediyor. Mehmetçik ve ÖSO askerleri Raco'ya doğru ilerliyor. Suriye sınırında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk Silahlı Kuvvetlerince havadan ve karadan bombalanmaya devam ediliyor. Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mevkisinde bölgede bulunan dağlardan bombardımanın ardından dumanlar çıktığı görülüyor. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı askerlerin de araçlarla Raco'ya doğru gittiği gözlemleniyor.

TSK VE ÖSO RACO'YA DOĞRU İLERLİYOR

13:40 Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", 10. gününde de devam ediyor. Mehmetçik ve ÖSO askerleri Raco'ya doğru ilerliyor.

13.20: Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, helikopterler ve topçu birliklerince vuruluyor. Savaş uçaklarının sınır hattındaki uçuşu sürerken sınır ötesindeki bazı noktalardan dumanlar yükseliyor.

12.26: Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bulunan 2 Türk bayrağı, direkleri ile birlikte dün YPG/PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Burseya Dağı'na dikilmek üzere götürüldü.

KİLİS'TE HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

12.08: Suriye sınırında bulunan Kilis'te, helikopter hareketliliği yaşandı. Zeytin Dalı Hareketinin 10'nuncu gününde Kilis kent semalarında helikopter haraketliliği yaşandı. Hatay tarafından gelen helikopter Suriye sınırından uçarak, 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı pistine iniş yaptı. Helikopterde Zeytin Dalı Hareketinin yürüten komutanların olduğu öğrenildi.

SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER BÖYLE YAKALANDI

12.00: Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen Burseya Dağı'nda gece saatlerinde sızmaya çalışan teröristler yakalandı. Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı onunca gününde devam ediyor. Burseya Dağı'nda gece saatlerinde de sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Bu anlar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Burseya Dağında sızma girişimi böyle önlendi!

MEHMETÇİK BURSEYA DAĞI'NDAKİ EYP'LERİ TEMİZLİYOR

11.41: Önceki gün teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda Mehmetçik, özel eğitimli köpekler yardımıyla el yapımı patlayıcı temizliğine başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda, önemli bir nokta olan Burseya Dağı önceki gün terör örgütü PYD/PKK'dan alınmıştı. Havadan uçaklar ve karadan tanklarla yapılan top atışlarının ardından yaşanan şiddetli çatışma sonrasında Burseya Dağı ele geçirildi. Birçok beton tünelin bulunduğu Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikildi. Mehmetçik bugün ise ele geçirilen dağda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getirmek için bölgede çalışma başlattı. Teröristlerin özellikle tünellere tuzakladıkları bombaların etkisiz hale getirilmesi ve bölgenin tamamen temizlenmesi hedefleniyor. Dağda patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor.

11.05: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'nin ve Irak'ın topraklarında gözümüz yok. En son saldırılar, tacizler artınca tepelerine indik. Dağları dar ediyoruz şimdi. Temizleyeceğiz Suriye halkına teslim edeceğiz.

11.00: Burseya Dağında sızma girişimi yapan teröristler son anda fark edilerek etkisiz hale getirildi. İşte o görüntüler.

Burseya Dağında sızma girişimi böyle önlendi!

İŞTE BURSEYA DAĞI'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ ANLAR

10.28: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda ÖSO birliklerinin bir PYD/PKK'lı teröristi yakalama anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir PYD/PKK'lı teröristi yakaladı. Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda, ÖSO birlikleri tarafından yakalanan teröristin etrafının sarıldığı anlar yer alırken, yakınlarda süren çatışmaların sesi de duyuldu.

Mehmetçik kontrolü ele geçirdi! Çatışma anları kameralara yansıdı

10. GÜNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 597 OLDU

10:25 TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Afrin harekatının 10. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 oldu. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gece boyunca gerçekleştirdiği hava harekatında, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 44 hedef imha edildi.

10.21: İçişleri Bakanlığından, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

09:45: Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna, dün gece saatlerinde Suriyetarafından PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Tank ve obüslerle ateş altına alınan bölgede, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

07.30: Atak helikopterleri, gece saatlerinde Afrin çevresindeki YPG'li mevzilerini vurdu.

07.15: Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP de, Burseya Dağı'na dikilen Türk bayrağının fotoğraflarını dünyaya geçti.

PYD'DEN TEMİZLENEN BURSEYA DAĞI'NDAKİ TÜNEL VE HENDEKLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

00.45: Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Burseya Dağı, terör örgütü PYD'den temizlendi. Teröristlerden temizlenen bölgedeki tünel ve hendeklerin görüntüleri ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nı terör örgütü PYD'den temizledi. İşgalci PYD'li teröristlerden arındırılan bölgede, birbirine bağlı tünel ve hendekler ortaya çıktı. Teröristlerin, insan boyunda kazılan hendek ve tünelleri kaçış yolu olarak kullandıkları tespit edildi. Tünellerde bulunan gıda ve diğer yaşam malzemeleri, bölgeden gelen görüntülere yansıdı. Terör örgütü mensuplarının tünel, hendek ve diğer sözde yaşam alanlarında, el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama imha faaliyetleri başlatıldı. Bölgedeki güvenlik çalışmaları sürdürülüyor.