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Almanya’nın 4 FETÖ mensubu askere iltica hakkı verdiği iddiası

Almanya’nın, ’da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı albay İlhami P, yarbay Atakan A, askerler İbrahim Y. ve Hasan E'ye geçici korunma statüsü verdiği ileri sürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 00:40 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 02:11
Almanya’nın 4 FETÖ mensubu askere iltica hakkı verdiği iddiası

Alman dergisinin bugünkü sayısındaki haberde, İlhami P. ile ülkenin batısındaki bir kentte yapılan görüşmeye yer verildi.

Türk hükümetinin İlhami P'yi 2016'daki darbe girişiminin elebaşı olarak gördüğü ifade edilen haberde, Türkiye'de savcılığın da İlhami P'yi terör örgütü üyeliği ve vatan hainliğiyle suçladığı kaydedildi.

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"İlhami P. ve Türkiye'de darbeci olarak aranan 3 arkadaşına Almanya'da geçici koruma statüsü verildi" ifadesi kullanılan haberde, bu kişilerin Türkiye'ye iadesinin en az 3 yıl için mümkün olmadığı iddia edildi.

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Haberde, Alman hükümetinin iltica sürecinde etkisi olmamasına rağmen Türkiye'nin bu kişilere verilen korumayı bilinçli bir provokasyon olarak görebileceği bildirildi.

İlhami P'nin Alman devletinden maddi yardım aldığı ve halk eğitim merkezinde Almanca öğrendiği aktarılan haberde, kendisinin mümkün olan en kısa zamanda iş bulmak istediğine değinildi.

Haberde, Erzurum'da 1972 yılında doğan İlhami P. ile diğer geçici koruma verilen 3 kişinin birbirlerine 3 kilometre mesafede bir yerde yaşadığı ifade edildi.

"Alman polisler bana susmamı tavsiye etti" sözleri aktarılan İlhami P'nin 2017'nin ilkbaharında eski yarbay Atakan A, askerler İbrahim Y. ve Hasan E. ile Yunanistan'a kaçtığı, 12 Mayıs'ta Girit'ten sahte pasaportlarla Frankfurt'a giden Agean havayolu şirketine ait uçağa bindiği kaydedildi.

FETÖ mensuplarının Almanya'da kaldıkları mülteci yurtlarının önünde polis araçlarının bekletildiği, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da bu kişilere özellikle Türklere asker olduklarını anlatmamaları yönünde uyarıda bulundukları belirten haberde, kendilerine acil durumlar için telefon numaraları verildiği ileri sürüldü.

Alman hükümetinin ise iddialar hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği bilgi vermediği aktarıldı.

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Almanya’nın 4 FETÖ mensubu askere iltica hakkı verdiği iddiası
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