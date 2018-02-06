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'da skandalı

'da terör örgütü yandaşları başkent 'deki Federal Meclis önünde çadır açarak, 'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 01:52
Almanya'da PKK skandalı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde 'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü 'nın Suriye kanadı 'yi Afrin'den temizlemek için başlattığı operasyona başarıyla devam ediyor.

1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte terör yandaşları öldürülen teröristler için protesto düzenliyor.

PKK SEMPATİZANLARI MECLİS'İN ÖNÜNDE

'da terör örgütü /PKK yandaşları başkent 'deki önünde çadır açarak, Afrin operasyonuna karşı propaganda yaptı.

Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

Alman Meclisinde muhalefette bulunan 'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü.

Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere karşıtı broşürler dağıtıldı. PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti.

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Almanya'da PKK skandalı
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