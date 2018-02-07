Afrin'e ABD gözetiminde terör konvoyu!

Kuzey Irak'ta Sincar kenti ile Kuzey Suriye'de PKK/YPG'nin kontrolünde olan Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Kamışlı, Haseke, Ayn El Arap ve Rakka gibi kentlerden iki gün önce yola çıkan terör konvoyunun büyük kısmı, ilk olarak Tel Abyad'da bir araya geldi.

MÜNBİÇ'TE BİRLEŞTİLER

Konvoy buradan M4 otoyolunu kullanarak Fırat Nehri'ni geçti. Dün öğle saatlerinde Fırat'ı geçen diğer konvoylar ise Münbiç'in merkezinde birleşti. Münbiç'te Esad'tan gelecek izni bekleyen konvoy, burada da diğer bölgelerde olduğu gibi Öcalan'ın resimlerinin olduğu posterler ve flamalarla kısa süreli gösteri yaptı.

ESAD GEÇİŞE İZİN VERDİ

Rejime yakın olan Al Masdar'a göre Beşar Esad'tan gelen izin üzerine Suriye Rejim Ordusu, konvoyun rejime ait bölgeden geçerek Afrin'e gitmesine izin verdi. Afrin'e gidenlere 'savaş konvoyu' diyen Al Masdar, Suriye Ordusu'nun YPG'ye TSK'yı savuşturabilmesi adına cepheye malzeme ve takviye yapması için izin verdiğini yazdı. Münbiç'ten yola çıkan konvoy rejim bölgesine girdikten sonra Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Tadif'in güneyinden ilerledi. Nubl kentinden geçerek rejime ait son noktayı geride bırakan konvoy, önceki gece 21.00 sıralarında Afrin'e ulaştı.

SİVİLLER CANLI KALKAN

Vatan'ın haberine göre yerel kaynaklar örgütün TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla sıkıştığı için Afrin'e yeni teröristlerin gelebilmesi adına kadın ve çocukların canlı kalkan yapıldığı 'Sivil Dayanışma' konvoyu oluşturduğunu belirtiyor. Terör örgütüne ait Fırat ve Hawar haberajansları bölgeye on binlerce kişinin geldiğini öne sürdü. Anadolu Ajansı ise yaklaşık 2 bin kişi olduğunu söylediği konvoyda bir kısmı örgüte yeni katılan en az 500 teröristin bulunduğunu duyurdu. AA ayrıca konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK'nın katılımını zorunlu tuttuğu 'memur ve öğrenciler' olduğunu iddia etti.

Afrin'e giden teröristlerin konvoyu böyle görüntülendi!

EN AZ 1.500 TERÖRİST

Bölgeden haber ve analizler yayınlayan South Front ise çok sayıda otobüsün bulunduğu büyük konvoyda, YPG ile terör örgütünün Kuzey Irak'ın Sincar kentinde oluşturduğu YBŞ'den silahlı kişiler olduğunu bildirdi. South Front bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre konvoyda Türk ordusuyla savaşmak için cepheye gidecek 1.500 ile 5 bin arasında silahlı YPG ve YBŞ mensubu bulunduğunu belirtti.

ABD ASKERLERİ İZLEDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan Tel Abyad kentinden yola çıkan konvoyu izleyen ABD askerleri dikkat çekti. Konvoyun ilerleyişi sırasında Tel Abyad ve çevresinde yaşanan ABD askeri hareketliliği de objektiflere yansıdı.