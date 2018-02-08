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Esad rejiminin 'ya saldırılarında 54 sivil daha öldü

'deki Beşşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 54 sivil hayatını kaybetti. Son 42 günde buraya yapılan saldırılarda ölenlerin sayısı 503'e yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 20:08
Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 54 sivil daha öldü

'daki AA muhabirleri, rejiminin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 19, Cisrin'de 17, Zemelka'da 2, Sakba'da 3, Misraba'da 3, Beyt Sava'da 1, Medyere'de 1, Hizze'de 1, Hamuriye'de 7 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

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500'DEN FAZLA ÖLÜ, 2 BİN YARALI VAR

29 Aralık 2017'den bu yana geçen 42 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı, 503'e yükseldi, yaralı sayısı ikibine yaklaştı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

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Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 54 sivil daha öldü
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