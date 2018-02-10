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Son dakika: Kuzey- ilişkilerinde yeni gelişme

Reuters'ın son dakika haberine göre, düşman kardeşler Güney ve arasında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Dün 'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni'nde Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcular, "Birleşik Kore" bayrağı altında geçiş törenine katılmış, protokolde de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong birlikte görüntü vermişti. Dün 'buzları eritme' olarak yorumlanan bu görüntülerden sonra bugün de iki ülke arasında sürpriz bir görüşme yaşandı.

Giriş Tarihi: 10.2.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 12:47
Son dakika: Kuzey-Güney Kore ilişkilerinde yeni gelişme

lideri Kim Jong-un, Devlet Başkanı Moon Jae-in'i ülkesine davet etti. Tarihi davet, uluslararası ajanslar tarafından 'acil' koduyla dünyaya duyuruldu.

Halihazırda Kim'in kız kardeşi ve danışmanı Kim Yo Jong Güney Kore'de Kış Olimpiyat Oyunları'nı izliyor. Kız kardeş Kim, bu sabah başkent Seul'deki Mavi Saray'da Güney Kore lideri Moon tarafından ağırlandı.

Kim Yo Jong, açılış töreninde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı kareye girdi.

Kız kardeş Kim, 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney'i ziyaret eden ilk Kuzey Kore yönetimi aile ferdi.

Yılbaşından itibaren düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore arasında yeni bir sayfa açılmış durumda.

2017'de 20'den fazla füze testi gerçekleştiren Kim Jong-un, Temmuz ayında ilk kıtalararası balistik füzesini fırlatmıştı. Kuzey Kore, aralık ayı başında son kıtalararası balistik füzesini denedi ve 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füze dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hwasong-15 tipi füzenin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor

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Son dakika: Kuzey-Güney Kore ilişkilerinde yeni gelişme
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