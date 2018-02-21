Avustralyalı Türkler Mehmetçik için ayakta

Avustralya
'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na "Teröre Lanet Mitingi" düzenleyerek destek verdi. Hafta sonunda Sydney'deki "Teröre Lanet Mitingi" ile başlayan Türkiye
ve Mehmetçik'e destek gösterileri, Melbourne'deki Türk Başkonsolosluğu önünde yapılan mitingi ile devam etti. Türk kökenli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mitingde, Türkiye'nin Afrin'de YPG
/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekata destek veren ve terör örgütlerini lanetleyen pankartlar taşıdı. Broadmeadows Camisi İmamı Erkan Ayçiçek, Türk bayrakları ile konsolosluk binası önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada vatandaşlardan sınır ötesinde görev yapan Mehmetçikler için dua etmelerini istedi.