Dünya Afrin operasyonunu konuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nı sürdürürken Suriye
rejiminin terör örgütü YPG
'ye destek amacıyla Afrin'e gireceği yönünde iddialar ve Türkiye
'nin sert yanıtı dünya medyasında büyük yankı buldu. ABD merkezli CNN "Türkiye, Afrin'e destek konusunda Suriye rejimini uyardı" başlıklı bir haber yayımlarken İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC "Türkiye, Beşar Esad
yönetimini Suriye'nin kuzeyine yardım götürmemesi konusunda uyardı" ifadelerini kullandı. Katar merkezli El Cezire
ise "Şimdi Afrin, ihtilafın odağında ve durum gittikçe karmaşıklaşıyor" yorumlarına haberinde yer verdi.