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Dünya Afrin operasyonunu konuşuyor

Giriş Tarihi: 21.2.2018
Dünya Afrin operasyonunu konuşuyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nı sürdürürken rejiminin terör örgütü 'ye destek amacıyla Afrin'e gireceği yönünde iddialar ve 'nin sert yanıtı dünya medyasında büyük yankı buldu. ABD merkezli CNN "Türkiye, Afrin'e destek konusunda Suriye rejimini uyardı" başlıklı bir haber yayımlarken İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC "Türkiye, yönetimini Suriye'nin kuzeyine yardım götürmemesi konusunda uyardı" ifadelerini kullandı. Katar merkezli ise "Şimdi Afrin, ihtilafın odağında ve durum gittikçe karmaşıklaşıyor" yorumlarına haberinde yer verdi.
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Dünya Afrin operasyonunu konuşuyor
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