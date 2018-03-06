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"'ın Başekonomi Danışmanı Cohn istifa edecek" iddiası

Başkanı Donald 'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un, çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle görevinden ayrılabileceği iddia edildi. Trump'ın, Başekonomi Danışmanı Cohn'un istifa edebileceğini diğer danışmanlarına ilettiği öğrenildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 23:43
Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn istifa edecek iddiası

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cohn'un bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle birlikte 'ı söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya sokmaktan vazgeçirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Cohn'un ikna çabalarının sonuç vermemesi durumunda görevinden ayrılacağına yönelik spekülasyonlar Başkan Trump'ın sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımla güçlendi.

BEYAZ SARAY'DA KAOS DEVRİ

Bloomberg'in haberine göre Trump, 'da kaos yaşandığı iddialarının doğru olmadığını vurgularken, "İnsanlar her zaman gelir ve gider. Ben son kararı vermeden önce güçlü diyalog olmasını istiyorum. Hala değiştirmek istediğim insanlar var. Kaos yok sadece büyük bir enerji var." ifadelerini kullandı.

"ABD PİYASALARINI SARSAR"

Analistler, resmi titri Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü olan eski Goldman Sachs yöneticisi Gary Cohn'un Trump yönetiminden ayrılmasının "ticaret savaş" endişelerini atlatmaya çalışan piyasalarında olumlu karşılanmayacağına işaret ediyor.

Trump’tan şimdi de Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi

Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı geçen hafta açıklanmıştı.

Trump'tan gümrük vergisi kararından geri adım atmayacağız açıklaması

BİRÇOK ÇALIŞMA ARKADAŞI İSTİFA ETTİ

Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana yakın çalışma ekibinden birçok kişinini istifa etmesiyle Trump'ın Cohn'u kaybetmemek için kararını değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.

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"Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn istifa edecek" iddiası
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