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10 cenaze 'de...

'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi 'ye getirildi. 10 kişinin cenazesi 'dan İstanbul'a getirilecek. İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk jetindeki kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin kayıp olduğunu iddia etmişti. Pilotun cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 10:52
10 cenaze Türkiye'de...

Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" iddiasına yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye'deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak 'a gönderildiği bildirildi.

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...

CENAZELER TÜRKİYE'DE

İran'ın teslim ettiği cenazeler Türkiye'ye getirildi. 'a getirilen 10 cenaze, İstanbul'a gönderilecek. Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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10 cenaze Türkiye'de...
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