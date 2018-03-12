Yerel güçler İran'da düşen uçağın enkazına ulaştı

AA muhabirine konuşan İran Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, uçağın düştüğü bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiğini söyledi. Dağlık bölgede düşen uçakta patlama olduğuna işaret eden Fethi, olumsuz hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini de ifade etti.

Olay yerinden ulaşan ilk fotoğrafda, karla kaplı tepeden duman yükseldiği görülüyor.

50 KİŞİLİK DAĞCI EKİBİ YOLA ÇIKTI

Öte yandan, Tesnim Haber Ajansına konuşan Kiyar Kaymakamı Kademali Merdani, bölgedeki kar ve sağanak yağışın çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, uçağın düştüğü bölgeye gitmek üzere 50 kişilik dağcı ekibinin hazırlandığını aktardı.

Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk uçağının düşmesi nedeniyle üzüntülerini bildirdi.

"KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA TESTİ GEREKLİ"

Öteyandan, İran Acil Yardım Kurumu, İran'da düşen Türk uçağında ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı. İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve uçak enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanan özel yolcu uçağı İran'da düşmüştü. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı bulunuyordu.

Mine Başaran'ın uçağa binerken ve uçaktayken çekilen son fotoğrafı