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gazeteci Akerhaug: " etnik temizlik yapıyor"

gazeteci , ''Batı ve Norveç'in desteklediği milisleri Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor.'' tespitinde bulundu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 16:13
Norveçli gazeteci Akerhaug: YPG etnik temizlik yapıyor

Akerhaug, Norveç'in politik gazetesi Minerva'da yazdığı makalede terör örgütü /'nın işlediği savaş suçlarına dikkati çekti.
"'nin kuzeyindeki insan hakları ihlallerinin arkasında YPG var" başlıklı makalesinde Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG milisleri Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.


Norveçli gazeteci Lars Akerhaug

YPG "ETNİK TEMİZLİK AMAÇLI KATLİAM" YAPIYOR
Akerhaug, YPG'nin muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdığı, öldürdüğü ve işkence ettiğine dikkati çekerek, Uluslararası Af Örgütü'nün bu yöndeki tespitine atıfta bulundu.
Akerhaug, terör örgütü /PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde "etnik temizlik amaçlı katliam" yaptığını vurguladı.

İşte YPG’deki yabancı teröristler

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Norveçli gazeteci Akerhaug: "YPG etnik temizlik yapıyor"
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