FETÖ'nün ABD yapılanmasına şok!

Fethulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu (Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği-(TAYDER); FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimini ABD'de yeniden başlatan eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara, Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin, Türk Amerikan Birliğinin Başkanı Faruk Taban, Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Forum Başkanı Emre Çelik ve Barış Adaları Enstitüsü Başkanı Avukat Zafer Akın hakkında, 14 Nisan 2017 tarihinde avukatların toplu olarak 17 şüpheli hakkında savcılığa başvurarak açtırdığı soruşturma dosyası üzerinden yakalama kararı verilmesine ilişkin talepte bulundu.

'ŞÜPHELİLER, FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK YARGI DARBESİNE KATILDI VE ÖRGÜTSEL EYLEMLERİNE DEVAM ETTİLER'

Dernek; Preet Bharara ve Michael Rubin dahil 6 kişinin, Mehmet Sarı ve Rıza Saka'nın da aralarında yer aldığı bir grup avukatın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'na 14 Nisan 2017 tarihinde 17 şüpheli hakkında yaptıkları başvuru sonrası açılan soruşturma dosyası üzerinden yakalama emri düzenlenmesini istedi. Yakalama kararı verilmesi yönündeki talep yazısında; şüphelilerin FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 yargı darbesi girişimine katılmaları ve devamında hiç durmaksızın örgütsel eylemlerine devam ettikleri ifade edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI TALEP EDİLDİ

Avukat Burak Bekiroğlu tarafından hazırlanan yakalama talebinin kabul görmesi halinde, şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkartılması için kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı'na tebliğ edilmesini, kırmızı bülten çıkarılması sürecinde vakit kaybetmemek için ivedilikle Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı'na difüzyon mesajı yollanmasını talep edildi.

Yakalama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından işleme konuldu.

Yakalama talebinde; şüphelilerin Fethulahçı silahlı terör örgütü yöneticiliği veya örgüte üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya ve hükümetin görevini kısmen veya tamamen yapmasına engel olmaya teşebbüs suçlarını işledikleri ifade edildi.

FARUK TABAN, KUMPAS DAVAYA BAKAN HAKİM BERMAN'I FETÖ SEMPOZYUMUNA GETİRDİ

Yakalama talebinde; İstanbul'da 17-25 Aralık darbe girişiminden 5 ay sonra düzenlenen ve ABD'deki kumpas davaya bakan ABD New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman'ın katıldığı sempozyuma Faruk Taban'ın getirdiği, hakkında yakalama talebinde bulunulan Faruk Taban, Kemal Öksüz, Emre Çelik ve avukat Zafer Akın'ın başkanı olduğu kuruluşların onursal başkanı Fethulah Gülen'in olduğuna dikkat çekildi.