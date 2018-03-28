ABD, "Suriye'nin geleceği"ni YPG/PKK'yla hazırlıyor

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG PKK işgalindeki alanda Suriye'nin Geleceği adlı bir sözde parti kuruldu.Yeni oluşumu ABD 'li yetkililer son aylarda yoğunlaşan ziyaretleriyle şekillendirdi. Parti projesi, Suriye'de YPG/PKK ile Arapları yakınlaştırmak ve örgütü Esed rejimi ile müzakere masasına taşıyabilmek olacak. Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda ABD'nin girişimiyle, Arap kesimlerin de içinde gösterildiği Suriye'nin Geleceği partisi adlı bir oluşum meydana getirildi.

SÖZDE PARTİNİN LİDERİ ESADÇI İBRAHİM KATFAN

ABD, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de dün düzenlenen bir kongreyle Suriye'nin Geleceği isimli yeni bir sözde siyasi parti kurulmasına ön ayak oldu. ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalardaki ziyaretlerinde YPG/PKK'yla görüşmeleri, yeni oluşum üzerinde yoğunlaştı. "Parti" başkanlığına iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi'nin Menbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan getirildi. Katfan, Menbiç'in YPG/PKK işgaline girmesinden sonra örgütün kurduğu sözde yerel meclisin başkanlığını üstlenmişti.

Oluşumun genel sekreterliğine, 2016'da YPG/PYD saflarına katıldığı öğrenilen Hefrin Halaf seçildi. Halaf, örgütün sözde Cezire kantonun ekonomi komisyonu başkanıydı. Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ve General Paul Funk başkanlığındaki bir grubun son iki ayda bölgeye yaptığı ziyaretler basına yanmıştı.

PARTİNİN DESTEKÇİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÇATI KURUMU

Sözde partinin kuruluş toplantısına PYD ve TEV-DEM'de katıldı. Sözde partiyi destekleyen TEV-DEM; "YPG,DSG,PYD,YPJ..." gibi terör örgütlerinin çatı kurumudur.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZDE PARTİYİ SİYASI ÇÖZÜM İÇİN DESTEKLEYECEĞİNİ DİLE GETİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Heather Nauert, dün yeni oluşumla ilgili soruyu, "BMGK 2254 kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz." şeklinde yanıtlamıştı.

"Gelecek Partisi PYD'nin parçası mı?" sorusuna ise Nauert, "Benim anladığım, bu çok etnikli ve bölgede yaşayan insanları temsil ediyor." cevabını vermişti.

KUZEY SURİYE ODAKLI

Suriye'nin Geleceği'nin 81 sandalyeden oluşan yürütme kurulunda ise örgütün halen ya da bir dönem işgal ettiği Deyrizor, Rakka, Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Menbiç, Afrin ve Şehba'nın yanı sıra varlık göstermediği İdlib ve Halep'ten üyeler gösteriliyor. Örgütün çıkmak zorunda kaldığı Afrin'den de kongreye temsilci göndermiş olması da dikkati çekti.

YPG/PKK'nın daha önce kurduğu oluşumların aksine Suriye'nin Geleceği'nde eşbaşkanlık sisteminin olmaması da göze çarptı.

REJİM İLE MÜZAKERE MASASINA OTURMA SİNYALİ

İlgi uyandıran bir diğer unsur da dünkü kongrede kullanılan afiş ve pankartlardaki "Çok renkli, ademi merkeziyetçi" sloganları oldu.

Söz konusu sloganlar yerel kaynaklar tarafından, YPG/PKK'nın federasyon talebini geçici olarak geri çektiği ve Esad rejimi ile müzakere masasına oturma hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlandı. Buna rağmen yürütme kurulu üyelerinin yalnızca YPG/PKK'nın hedef bölgesi olan kuzey Suriye'den seçildiği görüldü.

Rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgüt ile özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti.

İç savaşın başından bu yana büyük çaplı çatışmaya girmeyen YPG/PYD ve Esed rejiminin birçok alanda işbirliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askeri eğitim ve operasyonlar düzenliyor.