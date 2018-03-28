PYD/YPG örgütü PKK’nın kontrolünde

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya desteğini ve bu desteğin Ankara-Washington hattında neden olduğu gerilimi Anadolu Ajansı'na konuşan Jeffrey PYD/ YPG ile PKK arasındaki ilişkinin bir sır olmadığına ve bazı Amerikan istihbarat kurumlarının da bu ilişkiyi kabul etmeye başladığına işaret etti. Emekli diplomat Jeffrey, "Hiç şüphe yok ki PYD ve onun askeri kanadı olan YPG, ana örgüt PKK'nın unsurlarıdır ve genel anlamda onun kontrolü altındadır" diye konuştu. CIA'nın ülkelerin terör tehdit analizlerine yer verdiği resmi internet sayfasında "YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu" yazdığını hatırlatan Jeffrey, aynı şekilde ABD İstihbarat Topluluğunun önceki ay Kongre'ye sunduğu resmi raporda da "YPG'den PKK uzantısı" şeklinde bahsedildiğinin bilindiğini ifade etti. Jeffrey, ABD'nin henüz PYD'yi bir terör örgütü olarak ilan etmediğini ve dolayısıyla şu anda "teknik olarak" onunla iş birliği yapabileceğini savundu.

ABD ASKERİ

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelesini henüz bitiremediğini kaydeden Jeffrey, bazı bölgelerde DEAŞ'ın olduğunu ayrıca DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bürokratik bir yapı olarak biraz daha uzun yaşamak istediğini söyledi. ABD'nin, "DEAŞ'la mücadele" yasal zemini çerçevesinde Suriye'de binlerce askerini bulundurabildiğine dikkati çeken Jeffrey, bu sebeple ABD'nin DEAŞ'la mücadeleyi son noktasına kadar sürdürmeye niyetli olduğunu ifade etti.

ZORUNLU TAHLİYELER SÜRÜYOR

Beşar Esad rejiminin ablukada tuttuğu ve ateşkes kararlarını hiçe sayarak saldırmaya devam ettiği Doğu Guta'da zorunlu tahliyeler sırasında Anadolu Ajansı tarafından havadan çekilen görüntülerde, az sayıdaki sivillerin motosikletlerle eşyalarını taşıyarak "enkaz kent"e dönen bölgeyi terk ettiği görülüyor. Şimdiye kadar 4 konvoyla 11 binden fazla kişi bölgeyi terk ederken, saldırıların ara ara sürdüğü Duma ilçesi ise anlaşma kapsamına henüz alınmadı.

'TÜRKİYE - ABD KARŞI KARŞIYA GELMEZ'

Emekli diplomat James Jeffrey, "Türkiye ile ABD arasındaki önemli görüş ayrılıklarının çözülmesi zaman alacak ancak Türk askeri ile Amerikan askerlerinin herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmeyeceğine eminim." yorumunu yapan Jeffrey, bu ay sonunda koltuğunu terk edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son Ankara ziyaretinde özellikle Menbiç konusunda önemli görüşmelerin yapıldığına işaret etti.