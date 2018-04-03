Türkiye'yi hedef aldı, kendi ülkesini karıştırdı

Kendi partisi dahil siyasilerden yoğun tepki alan Savunma Bakanı Kammenos için ana muhalefet yazılı açıklama yaptı, "Geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir" dedi.

YUNAN ASKERLERİNİ TÜRKİYE KAÇIRDI DEDİ

Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ülkesinde depreme yol açtı. Yunanistan'daki siyasi partilerin tepkisini çeken Kammenos, milliyetçi söylemleriyle tanınıyor. Yunan bakan, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini iddia etti. Ayrıca, Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına 'müsterih olmalarını' söyleyemeyeceğini dile getirdi.

KAMMENOS'UN SÖZLERİ YUNANİSTAN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

BBC'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Kammenos'un sözleri Yunanistan gündemine bomba gibi düştü. Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP), yazılı açıklamasında Savunma Bakanı'nı yerden yere vurdu: "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir."

"ÇİPRAS'IN CİDDİ BİR TAVIR ALMASI ŞARTTIR"



Bazı diğer partiler Kammenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri 'isabetsiz' ve de 'abartılı' olarak niteledi. Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yenimmatas "Kammenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır" dedi. Ilımlı sol POTAMİ partisi lideri Stavros Theodorakis, "Kammenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir" dedi. Theodorakis ayrıca, Kammenos'u Türkiye ile yaşanan gerginlik ortamında yeni sorunlar yaratarak, ülkeye zarar vermekle suçladı.

"YUNAN ASKERİ YORUMU İSABETSİZ"

Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis de, Kammenos'un Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin 'rehin alındıkları' yolundaki ifadelerinin isabetsiz olduğu yorumunu yaptı.

Atina'dan gelen açıklamalara hafta sonu yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık, Batı ayağa kalktı. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu?" demişti.