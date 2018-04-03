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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan 'Akkuyu Santrali' için bugün temel atılacak.

Giriş Tarihi: 03.04.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 09:55
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan 'Akkuyu Santrali'nde temel bugün ve Rusya Başkanı Putin'in katılımları ile atılacak.

Peki 'Akkuyu NGS' neler getirecek?

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

6-8 MİLYAR DOLARLIK KATMA DEĞER

- Akkuyu NGS projesinin yüzde 35-40'lık kısmında yer alacak Türk şirketlerinin, milli ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer sağlayacağı hesaplanıyor.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

YENİ SANTRALLERDE TEDARİKÇİ OLMA FIRSATI

-Türk şirketlerine nükleer projelerde yer alıp tecrübe kazandıktan sonra dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde tedarikçi olabilme fırsatı doğacak.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

NÜKLEER KÜLTÜR KAZANILACAK

Bu süreçte Türk firmaları, uluslararası güvenlik standartları ile çalışma kültürü kazanacak, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı malzeme üretme yeteneği artacak.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

TEK KALEMDE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

- Akkuyu NGS yaklaşık 20-22 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye'de tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

35 MİLYAR KİLOVATSAAT ÜRETİM

Santral, 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

2023'TE İLK ÜRETİM

- İlk ünitesinin 2023 yılında elektrik üretimine başlaması planlan Akkuyu NGS'nin diğer ünitelerinin de birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor.

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