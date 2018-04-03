Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)

Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan 'Akkuyu Santrali'nde temel bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin'in katılımları ile atılacak.

Peki 'Akkuyu NGS' neler getirecek?