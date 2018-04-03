Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan 'Akkuyu Santrali' için bugün temel atılacak.
Giriş Tarihi: 03.04.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 09:55
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali neler getirecek? ( Hangi ülkede kaç nükleer santral var?)