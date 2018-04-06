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'ta / protesto edildi

'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan ilçesinde, terör örgütü /'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline karşı gösteri düzenledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 20:11 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 20:16
Cerablus'ta YPG/PKK protesto edildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan ilçesinde, terör örgütü /'nın ülkenin kuzeyindeki işgali protesto edildi

İlçe merkezinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkenin yaklaşık dörtte birini işgal eden YPG/PKK'yı protesto etti.

Gösterilerde bir çok kişi Türk bayrağı taşıdı, çocuklar ise yüzlerine ay yıldız çizdi.

Döviz ve pankartlarda İngilizce, Arapça ve Türkçe, "Uluslararası koalisyona: YPG + YPJ = PKK", "Terörist PKK, evlerimizi yaksan da çalsan da senin işgaline boyun eğmeyeceğiz", "Aynularab nüfusunun yüzde 70'i Arap'tır ve evleri PKK tarafından yıkıldı" yazdığı görüldü.

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Cerablus'ta YPG/PKK protesto edildi
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