Robot belediye başkan adayı

Dünyada ilk kez bir robot belediye başkanlığı için aday oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tama City'nin belediye başkanlığı için adaylığını koyan "AI" adlı yapay zekâ tıpkı rakipleri gibi seçim kampanyası yürütüyor. Robotun seçim afişleri Tama City'nin her yerinde boy gösteriyor. AI'nın arkasında, 2014'te de Tama City için aday olmuş ancak başarılı olamamış Michihito Matsuda bulunuyor. Bir internet şirketinde çalışan Matsuda, Twitter'da yayımlanan açıklamasında, "Dünyada ilk kez bir yapay zekâ belediye başkanlığı için aday oluyor" dedi. 44 yaşında olan Matsuda, "Yapay zekâ, Tama City'yi değişterecek. Yapay zekâyla donanmış belediye başkanı sayesinde tarafsız ve dengeli bir politika güdeceğiz. Rüşvete, torpile ve duygusallığa yer yok! AI seçilirse 100 kişiden 99'unun memnun olacak" diye konuştu.

ŞAKA SANANLAR VAR

Tama City sakinleri yapay zekâ için yürütülen kampanyayı bir şaka ya da oyun olduğunu düşünüyor. Ancak bazı Japonlar yapay zekânın yetersiz ve yozlaşmış insanlara daha iyi bir alternatif oluşturduğunu belirtiyor ve yönetimde olması fikrine sıcak bakıyor.