Ölmeden mezara sokan otel

Dünyanın en pahalı şehirlerinden birisi olarak bilinen Japonya'nın başkenti Tokyo'da kurulan 'kapsül otel' konsepti, kısa bir sürede trend haline geldi. Pahalı ev kiraları ve otel fiyatları sebebiyle treni rötar yapan kişiler tarafından daha çok tercih edilen bu kabinlerde 9 saate kadar va kit geçirilebiliyor. Kapsül otel uygulaması, tek kişilik kabinlerin yan yana ve üst üste sıralanmasıyla oluşuyor ve kiralanan 9 saat içerisinde 1 saati çalışma, 1 saat tıraş ve banyo ve 7 saati de uyku olarak programlanıyor. Her konuğa terlik, Mount Fuji bir şişe su, mini şampuan ve sabun veriliyor. Aynı zamanda duş için kullanılacak havlu takımları da sunuluyor. DÜNYANIN EN SIRA DIŞI OTELLERİ Bu vagon Great Northern Railway adlı demiryolu işletmesine aitti. Şimdi ise bir otel odası olarak işlevini sürdürüyor.