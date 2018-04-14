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Ölmeden mezara sokan

Dünyanın en pahalı şehirlerinden birisi olarak bilinen 'nın başkenti 'da kurulan 'kapsül ' konsepti, kısa bir sürede trend haline geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 17:08
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Ölmeden mezara sokan
Ölmeden mezara sokan otel

Pahalı ev kiraları ve fiyatları sebebiyle treni rötar yapan kişiler tarafından daha çok tercih edilen bu kabinlerde 9 saate kadar va kit geçirilebiliyor.

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Ölmeden mezara sokan
Ölmeden mezara sokan otel
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Ölmeden mezara sokan
Ölmeden mezara sokan otel

Kapsül uygulaması, tek kişilik kabinlerin yan yana ve üst üste sıralanmasıyla oluşuyor ve kiralanan 9 saat içerisinde 1 saati çalışma, 1 saat tıraş ve banyo ve 7 saati de uyku olarak programlanıyor.

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Ölmeden mezara sokan
Ölmeden mezara sokan otel
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Ölmeden mezara sokan
Ölmeden mezara sokan otel

Her konuğa terlik, Mount Fuji bir şişe su, mini şampuan ve sabun veriliyor. Aynı zamanda duş için kullanılacak havlu takımları da sunuluyor.

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Ölmeden mezara sokan
Ölmeden mezara sokan otel
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Ölmeden mezara sokan
Ölmeden mezara sokan otel

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Bu vagon Great Northern Railway adlı demiryolu işletmesine aitti. Şimdi ise bir odası olarak işlevini sürdürüyor.

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