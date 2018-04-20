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, ve 'ya tazminat davası açtı

’de, Ulusal Komitesince Başkan Donald ’ın kampanyasında görevli ekip, hükümeti ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a yönelik, 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkiledikleri suçlamasıyla tazminat istemiyle dava açıldı. Komitenin New York Eyaleti Manhattan Federal Mahkemesinde açtığı davanın başvuru dosyasında, Rusya’nın ABD seçimlerini etkileme çabasına ilişkin, ''Trump'ın kampanyasında aktif ve istekli bir ortak buldu.'' iddiasına yer verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 22:48
Demokrat Parti, Trump ve Rusya'ya tazminat davası açtı

Ulusal Komitesince, Başkanı 'ın başkanlık kampanyası ekibine, hükümetine ve WikiLeaks kurucusu Assange'a dava açıldı.

"HILLARY KAYBETSİN DİYE..."

Dosyada, Rusya'nın, Demokrat Parti'nin bilgisayar ağlarına yasadışı erişim sağlaması da dahil Demokrat Parti adayı 'ın leri kaybetmesi için birçok faaliyette bulunduğu öne sürüldü.

"TRUMP'IN ADAMLARI, RUSLARA ZEMİN OLUŞTURDU"

Dava dosyasında, Trump'ın kampanyasında rol oynayan önemli isimlerin, Rus oligarkları ile eskiye dayanan ilişkilerinin Rus hükümeti için ABD seçimlerine karışması konusunda zemin oluşturduğu iddia edildi.

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Dosyada ayrıca, Trump'ın damadı ve oğlu Donald Trump Jr. başta olmak üzere "sırdaşı" , eski kampanya başkanı ve eski kampanya danışmanı dahil birçok isim yer aldı.

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Söz konusu kampanyanın önde gelen isimlerinin Rus ajanları ile Trump'ın seçimi yasadışı yollarla kazanması konusunda anlaştıkları öne sürülen dava dosyasında, ''Rusya'nın ABD seçimlerine karışmak istediğine ilişkin mesaj ve iletişimleri ihbar etmek yerine Trump kampanyası, Rusya'nın yardımını memnuniyetle kabul etti.'' ifadelerine yer verildi.

20 BİN ELEKTRONİK POSTA

2016 başkanlık seçimlerinden birkaç ay önce WikiLeaks, Demokrat Parti'nin sürücülerinden 20 bin elektronik postayı yayınlamıştı.

Bu belgeleri sızdırarak ABD seçimlerine karışmakla suçlanan WikiLeaks kurucusu Assange, Hillary Clinton'ın ekibinin Demokrat Parti aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın aday olmaması konusunda çeşitli komplolara karıştığına ilişkin elektronik postaları kamuoyuyla paylaşmıştı.

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WikiLeaks tarafından sızdırılan belgeler arasında ayrıca Clinton'ın, Dışişleri Bakanlığından ayrıldıktan sonra şirketlerine ücret karşılığı yaptığı konuşmaların metinleri de yer almıştı.

MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT İSTİYOR

Milyonlarca dolarlık tazminat talebinde bulunulan davanın, Demokrat Parti'nin Watergate skandalı için eski Başkan 'a karşı açtığı davanın benzeri olduğu ifade ediliyor. Demokrat Parti o dönemde Nixon'a karşı 750 bin dolar tazminat kazanmıştı.

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Demokrat Parti, Trump ve Rusya'ya tazminat davası açtı
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