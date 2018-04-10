Türkiye'nin en iyi haber sitesi

nın en iyi na sahip ülkeler

Giriş Tarihi: 10.04.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 19:44
  • 1
  • 91
nın en iyi na sahip ülkeler
Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

Ekonomik Forum dünyanın en iyi uçuş noktalarını belirledi. Değerlendirme havalimanlarının bağlantı şartları, kullanan havayolu şirketi sayısı, yolcu kapasitesi ve terminal imkânlarına göre değerlendirildi. 14 sıra yükselerek kendine ilk 20'de yer buldu.

  • 2
  • 91
nın en iyi na sahip ülkeler
Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

Ekonomik Forum dünyanın en iyi uçuş noktalarını belirledi. Değerlendirme havalimanlarının bağlantı şartları, kullanan havayolu şirketi sayısı, yolcu kapasitesi ve terminal imkânlarına göre değerlendirildi. 14 sıra yükselerek kendine ilk 20'de yer buldu.

90 - GÜRCİSTAN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 91
nın en iyi na sahip ülkeler
Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

89 - İRAN

  • 4
  • 91
nın en iyi na sahip ülkeler
Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

88 - ERMENİSTAN

  • 5
  • 91
nın en iyi na sahip ülkeler
Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

87 - BOTSVANA

  • 6
  • 91
nın en iyi na sahip ülkeler
Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

86 - BOLİVYA

  • 7
  • 91
nın en iyi na sahip ülkeler
Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

85 - TUNUS

BİZE ULAŞIN