Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

Dünya Ekonomik Forum dünyanın en iyi uçuş noktalarını belirledi. Değerlendirme havalimanlarının bağlantı şartları, kullanan havayolu şirketi sayısı, yolcu kapasitesi ve terminal imkânlarına göre değerlendirildi. Türkiye 14 sıra yükselerek kendine ilk 20'de yer buldu. Dünya Ekonomik Forum dünyanın en iyi uçuş noktalarını belirledi. Değerlendirme havalimanlarının bağlantı şartları, kullanan havayolu şirketi sayısı, yolcu kapasitesi ve terminal imkânlarına göre değerlendirildi. Türkiye 14 sıra yükselerek kendine ilk 20'de yer buldu. 90 - GÜRCİSTAN 89 - İRAN 88 - ERMENİSTAN 87 - BOTSVANA 86 - BOLİVYA 85 - TUNUS