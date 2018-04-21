İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "(Zeytin Dalı Harekatı) Böyle bir ordunun karşısında engel durabilir mi? Türk ordusu dünyanın en büyük ordusudur. Evet, harekatta geciktik ama o kasti bir gecikmeydi. Böylece meşruiyet doğdu gıkını çıkaramadılar çok rahatsız oldular bizim de yapamayacağımızı zannettiler ama bizim kim olduğumuzu gördüler." dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI, TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN...

Caşın, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde düzenlenen konferansta, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu söyledi.

Harekatın daha önceden yapılacağını ancak muhalefetin buna razı olmadığını savunan Caşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bu harekatın planlandığını dile getirdi.

Harekatların hızla süreceğine inandığını aktaran Caşın, "Önümüzdeki engel şu, Suriye, Irak diye bir devlet kalmadı. Bir devletin sınırlarını geçtiğin an işgal etmiş sayıyorsun. Böyle bir ordunun karşısında engel durabilir mi? Türk ordusu dünyanın en büyük ordusudur. Evet, harekatta geciktik ama o kasti bir gecikmeydi. Böylece meşruiyet doğdu, gıkını çıkaramadılar, çok rahatsız oldular bizim de yapamayacağımızı zannettiler ama bizim kim olduğumuzu gördüler." diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk ordusunu hiçbir yönüyle zayıflatamadığına dikkat çeken Caşın, "Savaşamaz" dedikleri Türk ordusunun harekatı başarıyla sonuçlandırdığını dile getirdi.

Caşın daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.