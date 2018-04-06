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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! operasyonu sonrası ...

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2018'in askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı! Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kaabiliyeti... 'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. İşte 2018'in en güçlü orduları!

Giriş Tarihi: 06.04.2018 21:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 22:22
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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! operasyonu sonrası ...
Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

Sıralama bu sefer, herhangi bir ülkenin sadece mevcut silah sayısına değil, aynı zamanda o ülkenin ateş gücünü belirleyen teknoloji ve silah çeşitliliğine dayanıyor. Lojistik, esneklik ve coğrafi faktörler de belirleyici faktörler arasında. İşte bu noktada 'nin listedeki yerinin belirlenmesindeki faktör değer kazanıyor. Çünkü 'de zafere ulaşan Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () farklı koşullardaki operasyon kaabiliyetinin ve esnekliğinin ölçülmesini sağladı. Ülkelerin mevcut insan gücünün de değerlendirildiği bu listede siyasi veya askeri herhangi bir dış müdahale söz konusu değil. İşte dünyanın en güçlü orduları (2018)

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! operasyonu sonrası ...
Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

60-Birleşik Arap Emirlikleri

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! operasyonu sonrası ...
Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

59-Irak

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! operasyonu sonrası ...
Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

58- Azerbaycan

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! operasyonu sonrası ...
Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

57- Bangladeş

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! operasyonu sonrası ...
Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

56- Finlandiya

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! operasyonu sonrası ...
Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

55- Kazakistan

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