İran'da vekiller ABD bayraklarını yaktı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının ana unsurlarından olan İran ile uluslararası toplum arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmadan çekilme vaadini koltuğa oturduktan yaklaşık 15 ay sonra dün gerçekleştirdi. Trump dünyanın beklediği 11 dakikalık konuşmasına İran rejimi için "dünyadaki baş terör destekçisi devlet" sözleriyle başladı.

İranlı milletvekilleri, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki göstererek, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi. İran devlet televizyonunun haberine göre, meclisin sabahki oturumunda bazı milletvekilleri, ABD aleyhinde "Amerika'ya ölüm" diye sloganlar attı.

RUHANİ'DEN ABD'YE SERT TEPKİLER

Devlet televizyonunda konuşan Ruhani, "Bu andan itibaren söz konusu nükleer anlaşma, İran ve 5 ülke arasındadır. Bu andan itibaren P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) 1'i kaybetmiş oluyor. Bundan sonra diğer ülkelerin anlaşmayla ilgili nasıl tavır sergileyeceğini beklemeliyiz" dedi.

Ruhani şöyle devam etti: "Nükleer anlaşma, ABD'nin bundan çıkacağını ilan edeceği İran ve ABD arasında yapılan ikili bir anlaşma değildi. Anlaşma, BM tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşmadır. Bu gece ABD resmen uluslararası taahhütlerini kale almadığını ilan etti ve Trump'ın bu tutumunu destekleyen bir tek gayri meşru Siyonist İsrail rejimi oldu. Dışişleri Bakanı'ma gelecek bir kaç hafta içinde; Avrupa Birliği, Çin ve Rusya'yla gerekli müzakerelerde bulunması talimatını verdim. Kısa olacak bu sürenin sonunda 5 ülkenin işbirliğiyle, söz konusu anlaşmadaki İran'ın isteklerinin yerine getirilmesi durumunda, anlaşma devam edecek. Eğer çıkarlarımızın güvence altına alınmadığını görürsek, bu şartlarda alacağımız kararları yakında halkımıza duyuracağım."