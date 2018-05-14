Son Dakika! ABD'nin Büyükelçilik açılışına Gazze'den tepkiler!

11.00: Gazze'de Filistinliler ABD 'nin kararını protesto ediyor.

10.30: İsrail ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün kutlamalar düzenlerken, bu adımın dünya kamuoyu tarafından desteklenmediği, çoğu yabancı ülke büyükelçisinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun vereceği davete katılmamasından belli oluyor.

ARALIK AYINDA ABD KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIDI

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve bu kararıyla Washington'un onlarca yıldır İsrail'e verdiği siyasi taahhütlerini de gerçekleştirmiş olacağını açıklamıştı.

Kurulacak bir Filistin devletinin gelecekteki başkentinin Doğu Kudüs olmasını isteyen Filistinliler ise, daha önceki Amerikan yönetimlerinin, barış görüşmeleri öncesinde büyükelçiliği Tel Aviv'de tutma uygulamasından vazgeçen Trump'a çok öfkeli.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ 2014 YILINDAN BERİ DONDURULMUŞ DURUMDA

Bu adımın İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkının öfkesini ateşlemesinden korkuluyor. İsrail, büyükelçilik açışından önce bu bölgelerde askeri varlığını güçlendirdi.

Bugün ABD adına Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın kız Ivanka ve damadı Jared Kushner'in katıldığı bir toplantıda konuşan Netanyahu diğer ülkerlerin de ABD'nin açtığı yolu izlemesini istedi.

Netanyahu, "Ne tür olursa olsun, akla gelebilecek her barış anlaşması altında Kudüs İsrail'in başkenti olacaktır" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD'deki temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, "Ne yazık ki ABD yönetimi, İsrail'in yüzyıllarca büyün dinlere ev sahipliği yapmış olan bir kenti münhasıan kendisine ait sayan iddialarını desteklemiştir" dedi.

İsrail, açılış törenlerine İsrail'de diplomatik temsilciliği bulunan 86 ülkenin hepsinin davet edildiğini ve bunlardan 33'ünün katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

10.10 : İsrail'in Haaretz gazetesi, dün akşam gerçekleşen büyükelçilik açılış galasına Ivanka Trump ve Jared Kushner'le birlikte 32 ülkenin temsilcilerinin katıldığını bildiriyor.

Söz konusu ülkeler şöyle:

Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.

08.30 : Kudüs kararının ardındaki isim olan Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile eşi Ivanka Trump, utanç verici açılış için İsrail'e indi.

Trump'a Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Jared Kushner, bir Yahudi. Dün akşam Kudüs'te verilen açılış resepsiyonuna katılan çift, geçen yıl Mayıs ayında Donald Trump'ın resmi ziyaretinde yine İsrail'e gelmişti.

İsrail medyası, Kushner ve Trump ikilisini yeni kutsal güçlü çift olarak görüyor. Ivanka Trump ayrıca yeryüzündeki en güçlü Yahudi kadın olarak gösteriliyor.

08.15 : ABD büyükelçilik binası etrafına asılan bilboardlarda Trump'ın seçim kampanyasındaki sloganın aynısı var. İsrail ve ABD bayraklarının iç içe geçtiği posterlerde 'Büyük İsrail'i yarat' yazıyor.

ELLE TUTULUR GERİLİM

08.00 : Kudüs'te gerilim zirve noktasında... Dün Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda İsrailli polis güçleriyle Filistinliler karşı karşıya geldi. Filistinliler, içeri girmelerine izin verilmemesi üzerine polislerle tartıştı.

07.45 : İsrailli motosiklet kulübü Samson Riders'ın üyeleri, açılışı kutlamak için dün yollara döküldü.

07.20 : İngiltere ziyaretinde bugünkü açılışı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ABD'yi hem de İsrail'i sert şekilde eleştirdi:

"ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.

ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail hükümetini ise ödüllendirmiştir.

Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir. Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır."

07.00 : Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD, bugün kutsal kentteki yeni büyükelçiliğini açıyor. Gün boyunca gelişmeleri gün boyu aktaracağız.