İslam Dünyası Ramazan’a buruk giriyor

1 milyar 600 milyon müslüman bu gece ilk teravih namazını kılacak ve sahura kalkacak. Her yıl büyük bir neşe içerisinde girilen Ramazan ayı bu yıl buruk karşılanıyor. 8,5 milyon nüfuslu işgalci İsrail devleti dün 60 Filistin'li göstericiyi şehit edip, 2771 kişiyi de yaraladı. İşte böyle bir hüzün ve burukluk içerisinde Ramazan ayını karşılayacak olan islam dünyasına ve iki yüzlü Batı dünyasına Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den şu çağrıda bulundu





'KUDÜS, FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR, BUNU İSLAM DÜNYASI OLARAK BİZ BÖYLE BİLİYORUZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dün Türken Vakfı'nın İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği akşam yemeği öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ABD'yi eleştirerek "Şimdi bir adım atılıyor. Nedir, Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış. Başta ABD olmak üzere Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ne olarak tanırsanız tanıyın, Birleşmiş Milletler'de bunun oylaması yapıldı. 128 ülke tavrını çok açık net bir şekilde ortaya koydu. Yanınızda derme çatma 7-8 tane ülke ile bir yerleri buldunuz. O da yaptığınız telefon görüşmelerinin haddi hesabı yok. Ben size şu kadar para veriyorum. Öyleyse oyunu şu istikamette kullan, demek sureti ile adımlar attınız, istediğiniz kadar atın. Bir defa Kudüs, hele hele Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz" diye konuştu.

ARAP DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE FİLİSTİN AÇIKLAMALARI!

ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 59 Filistinlinin şehit edilip binlere kişinin yaralanmasına Arap ülkelerinden peş peşe tepkiler geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak, uygulamaya destek veren ülke ve kuruluşlara karşı siyasi ve ekonomik uygulamalara gideceğini açıkladı.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, büyükelçiliğin taşınması kararı "gayrimeşru" şeklinde nitelendirildi. Açıklamada, Filistin halkının yasal ve tarihi haklarının hedef alındığı ve uluslararası kararların hiçe sayıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca bütün dünya ülkelerine ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek vermekten ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

ARAP BİRLİĞİ: TEHLİKELİ BİR ADIM

Arap Birliği, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlileri şehit etmesine tepki gösterdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada"ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması son derece tehlikeli bir adım. ABD'nin bu tehlikeli adımın kısa ve uzun vadede ortaya çıkacak gerçek sonuçlarını idrak ettiğini zannetmiyorum" ifadelerine yer verdi.

SUUDİ ARABİSTAN: FİLİSTİN HALKINI DESTEKLİYORUZ

Suudi Arabistan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivillere yönelik saldırılarının Suudi Arabistan Krallığı tarafından kınandığı belirtildi.

Şiddetin durması ve kardeş Filistin halkının korunması için uluslararası topluma sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına değişmez yaklaşımı ve uluslararası meşru kararlar doğrultusunda haklarını talep eden Filistin halkına desteği vurgulandı.

FAS: KABUL EDİLEMEZ

Fas Kralı 6. Muhammed, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararını reddederek, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünde değişikliğe gidilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fas resmi haber ajansı MAP''ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği mesajda, "ABD'nin Kudüs''ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını büyük endişe ile takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fas'taki Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Koordinatörü Abdulkadir el-İlmi ise Filistin'de yapılan barışçıl gösterilerin özgürlüğün başlangıcı olacağını söyledi. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını AA muhabirine değerlendiren İlmi, "ABD'nin Kudüs kararı yasa dışıdır ve akıllıca alınmış bir karar değildir. Bu kararı alanlar, sadece Kudüs'teki işgalci siyonistlerin değil tüm dünyadaki siyonistlerin işgale devam etmek istediklerini göstermek istiyor" dedi.

ÜRDÜN: BM SÖZLEŞMELERİ VE ULUSLARARASI KARARLARI "AÇIK BİR İHLALİ"

Ürdün, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası kararların "açık bir ihlali" olduğunu açıkladı.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, BM sözleşmeleri ve uluslararası kararlar için "açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

LÜBNAN: BÖLGEDEKİ TÜM BARIŞÇIL SÜREÇLERİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEMEK OLARAK GÖRÜYORUZ

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Başbakan Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini" reddeden duruşlarını yinelediklerini aktararak, "ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklemek olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MISIR: BARIŞÇIL YÜRÜYÜŞLERE KARŞI GÜÇ KULLANILMASININ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ

Mısır, İsrail işgal güçlerinin Filistinli barışçıl göstericileri hedef almasını şiddetle kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen barışçıl yürüyüşlere karşı güç kullanılmasının kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki topraklarda gerginliğin tırmandırılmasının sonuçlarına karşı uyarıda bulunularak, Mısır'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması başta olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını tamamen desteklediği ifade edildi.

Mısır'daki Ezher Kurumu da ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının dağınıklığı, ABD'nin kararının arkasından gitme ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma konusunda bazı ülkeleri cesaretlendirdi. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma adımı dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanın duygularına karşı bir meydan okuma. Tüm bunlar ise uluslararası toplumun daha önce görülmemiş acziyeti gölgesinde gerçekleşiyor" ifadelerine yer verildi.

BAHREYN: ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASINI KABUL EDEMEYİZ

Bahreyn, İsrail'in savunmasız Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin savunmasız Filistin halkından onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırıları şiddetle kınadığı belirtildi.

Filistin halkının adil haklarını talep etmek üzere gerçekleştirilen barışçıl gösterilerde orantısız güç kullanılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında tırmandırılan gerginliğin tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulunuldu.

KATAR: KATLİAMI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ

Katar, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lulu el-Hatır, ülkenin resmi ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı sivil Filistinliler aleyhinde Gazze'de işlediği sistematik ve acımasız katliamı en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu bağlamdaki tüm kararlarının aksine ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı karşısında Filistinlilerin barışçıl gösteriler düzenlediğini vurgulayan Hatır, İsrail'in sözüne kulak verdiği uluslararası ve bölgesel tüm güçlere, bu acımasız katliam mekanizmasını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.