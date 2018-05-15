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'in katliamına hangi ülke ne dedi?

elçiliğinin 'e taşınmasının ardından 'de 30 Mart'tan beri yapılan barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinli halka karşı tarafından büyük bir katliam gerçekleştirildi. Gün boyunca süren olaylarda 53 Filistinli şehit edilirken 2500'den fazla yaralı oldu. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından dünya kamuoyu büyük tepki gösterdi. Bunun yanında da birçok ülke büyük tepkilerde bulunarak İsrail ve ABD'yi kınama mesajları yayınladı.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 10:04
İsrail'in katliamına hangi ülke ne dedi?

, 'in başkenti olarak tanımasının ardından, 'deki büyükelçiliğini 'e taşıma kararını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Dün gerçekleştirilen törenle açılış yapıldı. halkı 'nin kararını protesto etmek üzere sınırında toplandı. askerleri halkına gerçek mermilerle müdahalede bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR

İsrail'in dünkü katliamından sonra 53 Filistinli şehit edilirken 2500'den fazla da yaralı olduğu açıklandı. Bu katliamdan sonra bütün dünya ülkeleri büyük tepkiler gösterdi. En sert tepki Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de yaptığı konuşmada İsrail'in yaptığı katliama yönelik "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum." dedi.

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DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

Arap Birliği: ABD'nin büyükelçiliğini taşımasıyla ilgili birlik yarın olağanüstü toplanacak.

Rusya: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye "Tek taraflı hareket edemezsiniz" uyarısında bulundu.

Almanya: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin'in başkenti olması şeklinde bir çözüm getirilmelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler: Genel Sekreter Antonio Guterres, "Gazze'den gelen haberler beni kaygılandırıyor" dedi.

İran: Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin kararını tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.

İngiltere: Başbakanlık açıklamasında, "Gazze'deki şiddet ve ölüm haberlerinden kaygılıyız. İngiltere'nin 'de bulunan büyükelçiliği Kudüs'e taşınmayacak." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB): Birliğin plana karşı ortak açıklama yayımlama girişimine Romanya, Macaristan ve Çekya karşı çıktı. AB ayrıca "İsrail barışçıl gösteri hakkına saygı göstermeli" dedi.

Kuveyt: BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. BMGK'nın soruşturma talebi ABD tarafından engellendi.

Güney Afrika: Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdı.

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