İsrail'in katliamına hangi ülke ne dedi?

ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Dün gerçekleştirilen törenle açılış yapıldı. Filistin halkı ABD'nin kararını protesto etmek üzere Gazze sınırında toplandı. İsrail askerleri Filistin halkına gerçek mermilerle müdahalede bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR

İsrail'in dünkü katliamından sonra 53 Filistinli şehit edilirken 2500'den fazla da yaralı olduğu açıklandı. Bu katliamdan sonra bütün dünya ülkeleri büyük tepkiler gösterdi. En sert tepki Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de yaptığı konuşmada İsrail'in yaptığı katliama yönelik "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum." dedi.

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DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

Arap Birliği: ABD'nin büyükelçiliğini taşımasıyla ilgili birlik yarın olağanüstü toplanacak.

Rusya: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye "Tek taraflı hareket edemezsiniz" uyarısında bulundu.

Almanya: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin'in başkenti olması şeklinde bir çözüm getirilmelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler: Genel Sekreter Antonio Guterres, "Gazze'den gelen haberler beni kaygılandırıyor" dedi.

İran: Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin kararını tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.

İngiltere: Başbakanlık açıklamasında, "Gazze'deki şiddet ve ölüm haberlerinden kaygılıyız. İngiltere'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliği Kudüs'e taşınmayacak." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB): Birliğin plana karşı ortak açıklama yayımlama girişimine Romanya, Macaristan ve Çekya karşı çıktı. AB ayrıca "İsrail barışçıl gösteri hakkına saygı göstermeli" dedi.

Kuveyt: BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. BMGK'nın soruşturma talebi ABD tarafından engellendi.

Güney Afrika: Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdı.