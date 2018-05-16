Rutte, katliamcılara "orantılı güç kullanın" dedi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayda ölü sayısından şoke olduk. İsrail'e orantılı güç kullanması çağrısında bulunduk." dedi.

İSRAİL'E AKIL VERDİ!

Hollanda Başbakanı Rutte, İşgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterirken, adeta akıl verdi. Katliamdan değil, ölü sayısından dehşete düştüklerini kaydeden Hollanda Başbakanı, İsrail'e "orantılı güç kullanması" çağrısı yaptı ve barış için Filistinlilere görev düştüğünü söyledi.

Rutte, Filistin'in de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosundaki AB zirvesi toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"DERİNDEN ŞOK OLDUK"

Rutte, "Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayda ölü sayısından derinden şoke olduk. İsrail'e orantılı güç kullanması çağrısında bulunduk. Hamas ve Filistin yetkililerine de gösterilerin barışçıl karakterini garantiye alması gerektiğini bildirdik." ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetinin, AB ülkeleri ile aynı çizgide olduğunu belirten Rutte, "İsrail'in uluslararası standartlara uygun olan tarafsız ve bağımsız araştırma yapmasını istedik. İsrail'in başlattığı iç araştırmanın devam etmesi için çoğu ülkeler bir şans tanıdı. Eğer bu araştırmanın uluslararası standartlara uymadığı görülürse o zaman gereken adımları atacağız. Her iki tarafa da olayların dinmesi için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

SAN FRANCİSCO'DA PROTESTO

ABD'de de yüzlerce kişi, Kalifornia eyaletinin San Francisco şehrindeki İsrail konsolosluğu önünde toplandı.

Göstericiler, İsrail ve ABD yönetimini protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konsolosluk önünde konuşmacılar, İsrail'in kadın ve çocuk demeden katliam yaptığını dile getirdi. Göstericiler ile kalabalık arasına karışan bir grup İsrailli arasında arbede yaşandı.

İsrail yanlısı gruba tepki gösteren bir Filistinli polis tarafından gözaltına alınırken, göstericiler Filistinlinin serbest bırakılması için polise tepki gösterdi.



Organizatör Sharif Zakout, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in ortak hareket ettiğini belirterek, "Biz burada 70 yıldır İsrail'in uyguladığı işgale karşı direniyoruz ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz aynı zamanda ABD'nin vergi fonlarının İsrail'e aktarılmasına bir vatandaş olarak karşı çıkıyoruz. Bütün ülkelerin, bu işgale karşı aynı tutumda olmasını bekliyoruz.'' dedi.



Göstericiler daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'DE YAPTIĞI KATLİAM

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.