Abd’nin çekilme sürecı başladı

ABD merkezli CBS
televizyonunun haberine göre Donald Trump
yönetimi Suriye
'nin kuzeybatısına yönelik yapılan tüm yardımları kesme kararı aldı. Haberde, "ABD'nin daha önce yerel toplumu istikrara kavuşturma ve güçlendirme çabalarına harcadığı milyonlarca dolar kesilmiş olacak" ifadeleri yer aldı. ABD'nin Suriye'de bağını tamamen koparacağı ilk bölgenin muhaliflerin ağırlıklı bulunduğu kuzeybatı bölgesi olacağı değerlendirmesine yer verilen haberde, bu sürecin ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ilk adımı olacağı iddia edildi. CBS'in haberinde, Avrupalı müttefiklerin de Trump yönetiminin bu kararına ilişkin bilgilendirildiğini ancak söz konusu ülkelerin Washington'un bu adımının bir domino etkisi yaparak diğer ülkelerin de o bölgeden çekilmesine neden olacağından endişe duyduğu iddia edildi. MEMBİÇ'İ BIRAKACAK
ABD artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden temizlediği Afrin ile büyük kısmı muhaliflerin kontrolünde olan İdlib
bölgesinden tamamen çekilmiş durumdu. CBS'e yansıyan son haberin ardından da ABD'nin terör örgütü YPG
'nin işgali altındaki Menbiç'i de Türkiye
'ye bırakacağı yorumları yapıldı. Trump, daha önce de Dışişleri Bakanlığı
'nın SDG ismini kullanan YGP/PKK
kontrolündeki kuzeydoğu Suriye'ye yapmayı planladığı 200 milyon dolarlık yardımı durdurmuş ve bu yardımın tekrar incelenmesi talimatını vermişti. YPG DÖNÜŞLERİ ENGELLİYOR
Terör örgütü YPG/PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ
'tan aldığı Rakka
'daki siviller, Fırat Nehri'ndeki köprülerin geçmiş dönemlerdeki saldırılarda yıkılması nedeniyle nehrin karşısına geçmek için ölüm riski taşıyan motorlu salları kullanıyor. Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK'lı teröristler, daha fazla sivilin kente dönmesini engellemek için yıkılan köprüleri onarmıyor. Kent merkezine dönen 20 bin sivil ise yoksulluk yaşıyor.