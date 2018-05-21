Erdoğanlı fotoğrafı hazmedemediler

İngiltere'de top koşturan Türk futbolcular Mesut Özil
ve İlkay Gündoğan
'ın, Londra ziyaretinde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesine tepki gösteren Almanya
'nın, bu iki oyuncuya yönelik baskıları yeni bir boyut kazandı. Almanya milli takımıyla 2018 Dünya Kupası'na katılacak olan Özil ile Gündoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştürüldü ve fotoğrafları basına servis edildi. Özil ve Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından Almanya'nın en üst düzey isimlerinden tepkiler gelmiş Almanya Başbakanı Angela Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada bu fotoğrafın "yanlış anlamaya davet çıkaracağını" belirtmişti. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de bu iki futbolcunun istismar edidiğini söyleyerek Özil ile Gündoğan üzerinde baskı kurmuştu. TATİLİ YARIDA KESTİ
Bu olayların ardından tatilini yarıda kesmek zorunda bırakılan İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, önceki gün Steinmeier ile görüştü. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, iki futbolcunun kendisini arayarak 'bu mevzuyu temizlemek istediklerini' kaydetti ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in de Özil ve Gündoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Steinmeier, görüşmenin ardından Facebook sayfası üzerinden yayımladığı mesajında, Özil ve Gündoğan ile uzun bir süre spor ve siyaset üzerine konuştuklarını söyledi ve "bir insanın birden fazla memleketi olabileceği ya da yeni bir memleket bulabileceği" ifadelerine yer verdi. İlkay Gündoğan ise Twitter'dan paylaştığı bir mesajda "Davranışıma yöneltilen eleştiriyi anlıyorum. Ancak değerlerimize saygı duymamakla suçlanmam beni çok üzdü" dedi. Gündoğan, büyükbabası ile büyükannesinin yaşadığı Türkiye'nin kendisi için çok önemli olduğunu ancak kendisinin ve çocuklarının Almanya'da yaşayacağını kaydetti. İLBER ORTAYLI: MERKEL'İN DAVRANIŞI ÇOK İLKEL
Türkıye'nın
Chicago Başkonsolosluğu'nun dün düzenlediği "Osmanlı ve İstanbul'un Fethi" konulu konferans için ABD'de bulunan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra ziyaretinde kabul ettiği Türk asıllı futbolcuları hedef alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in yaklaşımını ağır dille eleştirdi: Alman takımlarında oynayan 3 futbolcunun bir cumhurbaşkanına ya da herhangi bir siyasiye saygı sunmalarının, politikayla ne alakası olabilir? Tut ki olsa bile insanların politik kanaatini açıklaması yasak mı? Merkel işini gücünü bırakıp bu futbolculara saldırıyor. Ardından da Grindel'in nerdeyse bu 3 kişiyi hain ilan edecek olması, çok ilkel metotlardır."