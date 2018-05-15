Almanların asıl derdi başka! Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı...

Futbol hayatlarını İngiltere'de sürdüren Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'un, Londra ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi, Almanya'da gündem oldu. Çünkü Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı için oynuyordu...

TÜRK FUTBOLCULARA DÜŞMANCA TAVIR

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, iki futbolcunun Erdoğan'ı ziyaret etmesinden rahatsız oldu ve düşmanca bir tavır sergiledi. Özellikle EURO 2024 adaylığında Türkiye'nin gerisinde kalan ve agresif bir tutum sergileyen Alman Federasyon Başkanı Grindel, iki futbolcuyu medyanın önüne atarak tehlikeli bir süreç başlattı.

ALMAN BASININDAN ÇİRKİN İFADELER

Grindel'in sözlerinin ardından Alman basını da harekete geçti ve Türk asıllı futbolcuların, Türkiye kökenleri üzerinden saldırı başlattı. Bild başta olmak üzere Alman gazeteleri, internet sitelerinden Mesut ve İlkay'la ilgili çirkin haberlere imza attılar. Almanların asıl meselesinin futbol olmadığı, hem Türkiye düşmanlığı yapmak hem de EURO 2024 adaylığında Türkiye'e saldırmak olduğu yorumları yapıldı.

FAŞİSTÇE SÖYLEM!

Bu fırsatı Almanya'daki Türk düşmanı siyasetçiler de kaçırmadı. SPD üyesi eski milletvekili Lale Akgün, faşistçe bir söylemde bulundu ve "Almanya Milli Takımında sadece Almanya Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanım diyen futbolcular oynamalı" dedi. Kadrosuna Türkiye'nin dışında Gana, Tunus, Polonya, Senegal ve Brezilya kökenli futbolcular bulunan ve bu futbolcular sayesinde birçok başarı kazanan Almanya'nın söz konusu Türkiye olunca sergilediği bu düşmanca tavır tepki çekti.

SANKİ İLK DEFA OLUYORMUŞ GİBİ TAVIR

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Erdoğan ziyaretleri saygısızca bir tepki ile karşılanırken bunun bir seçim malzemesi değil, nezaket ziyareti olduğu anlaşılamadı. Erdoğan daha önce yaptığı yurt dışı ziyaretlerinde de o ülkede yaşayan Türk ya da yolu Türkiye'den geçmiş spor adamları tarafından ziyaret edilmişti. Erdoğan'ı daha önce Sırbistan'da eski Galatasaraylı Zoran Simoviç, Brüksel'de eski Trabzonsporlu Ibrahim Yattara, Katar'da o dönem Umm Salal'ı çalıştıran teknik direktörü Bülent Uygun, Çin'de o dönem Çin'in Beijing Guoan takımı forması giyen Trabzonsporlu Burak Yılmaz ziyaret etmişti. Ayrıca ülkemizde forma giyen Samuel Eto'o ve Alex de Souza da her fırsatta Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirmiş ve ziyarette bulunmuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN VE MESUT ÖZİL TÜRKİYE SEVGİSİ RAHATSIZ EDİYOR

Almanya'da doğup büyümesine karşın ailesinin Türkiye sevgisi ile büyüttüğü İlkay Gündoğan her fırsatta ülkesine yardımda bulunuyor. Balıkesirli futbolcu memleketindeki bir hastaya ihtiyacı olan hasta yatağını yollamış, Batman'daki bir okula spor malzemesi almış, yine Balıkesir'deki bir okula spor malzemesi gönderip futbol turnuvasında şampiyon olan takımı İngiltere'de ağırlamış, İzmir'de de bir kütüphane yaptırmıştı.

İlkay gibi Almanya'da doğup büyüyen Mesut Özil de her fırsatta memleketi Kastamonu'ya geliyor ve Türkiye'den kendisine ulaşan ihtiyaç sahiplerine sürekli yardımda bulunuyor. Mesut Özil sol kolunda da üzerinde Ay-Yıldız bulunan bir Türkiye haritası dövmesi taşıyor. Mesut daha önce verdiği bir röportajda, "Almanya için oynuyorum ama Türkiye'yi kalbimde taşıyorum" demişti.