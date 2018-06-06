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çekilirken silahları alınacak

, Menbiç yol haritasının detaylarını anlattı: Kentten çıkan ’lilerden silahları alınacak ve militanlar Fırat’ın doğusuna gidecek

Giriş Tarihi: 6.6.2018
YPG çekilirken silahları alınacak
Mevlüt , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önceki gün Washington'da gerçekleştirdikleri kritik zirvenin detaylarını paylaştı. İki bakan terör örgütü 'nin 'nin Menbiç kentinden çekilmesi konusunda yol haritasının belirlendiğini duyurmuştu. Dün Antalya'da gazete temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yol haritasına ilişkin, "Net bir şekilde söylüyoruz. Ön hazırlık toplantısı 10 gün diyoruz ve altı ayı bulmayacak, yarısını bulmayacak bir süreç diyoruz. Burada oyalamaca yok" dedi. Menbiç için dörtlü bir işbirliğinin olacağını belirten Çavuşoğlu, ", ABD, ve . , Erbil'in de düşmanıdır. PKK, Talabani'nin partisinin içinde birtakım grup tarafından desteklendi, Goran harekatı tarafından da desteklendi. Onların desteği sayesinde Süleymaniye bölgesinde şehre de indi" ifadesini kullandı.

KANDİL DE TEMİZLENECEK
Çavuşoğlu, "Dörtlü mutabakat sayesinde de 'taki seçimleri bekledik. Tabi içeriden destek de önemli. Burası Irak'ın toprakları. Irak'a da ciddi bir tehdit oluşturuyor. bölgesinden çıktılar ama yine özellikle kuzey doğusunda, Kandil ve ötesinde PKK'nın ciddi bir yapılanması var. İnşallah buraları da temizleyeceğiz" dedi.

"SURİYELİLER DÖNECEK"
Amacın başta Türkiye'deki Suriyeliler olmak üzere Menbiç, Rakka ve diğer şehirleri terk etmek zorunda kalan mültecilerin ya da yerinden edilmiş insanların dönüşünü sağlamak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Aksi takdirde tam olarak istikrara kavuşturduğumuzu söyleyemeyiz. Bunu uygulamak için iki taraf da kararlı" dedi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA GİDECEKLER
Bir gazetecinin, PKK'nın, YPG'nin çıkışıyla ilgili oluşturulan takvim ve devamına yönelik soruyu Bakan Çavuşoğlu, şu karşılığı verdi: "İlk etapta PKK, YPG'liler Menbiç'ten ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat'ın doğusuna gidecek. Fırat'ın doğusunda oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Bize yönelik tehdit esas itibarıyla Fırat'ın doğusundan geliyor, Menbiç'in dışında. Türkiye'ye yönelik esas tehdit Fırat'ın doğusundaki PKK, YPG, 'lilerden geldi. Dolayısıyla Menbiç'ten sonra yol haritası burada da uygulanacak" ifadelerini kullandı.

3 AŞAMA DEVREDE
Çavuşoğlu, "Yol haritası üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama ön hazırlık toplantısı. Sonra YPG çekilecek. Üçüncü aşamada bölgeyi kimin yöneteceğine karar verilecek" dedi.
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YPG çekilirken silahları alınacak
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